Veronica Montes de ‘La Casa de los Famosos’ presumió su figura en un ajustadísimo vestido de red

La actriz Veronica Montes, conocida por su participación en melodramas como “El Señor de los Cielos” y “La Piloto”, encendió las redes sociales con una publicación que dejó en evidencia su buen gusto al vestir, así como la figura de impacto con la que cuenta. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Tremendo revuelo causó la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ tras recurrir a su cuenta de Instagram para compartir un poderoso mensaje sobre el amor propio que fue acompañado por un par de fotografías que capturaron su belleza.

En su descripción, Veronica Montes promovió una serie de hábitos para cultivar el amor propio. Dentro de su lista no pudieron faltar actividades como: “Saber decir que no, cuidar de la salud mental, hacer actividad física, conectar con la naturaleza y alejarse de personas que no aportan”, por mencionar algunos.

Para concluir su mensaje, la famosa de 33 años exhortó a sus seguidores a no priorizar a los demás y enfocarse en uno mismo: “Hay que tener claro que eres tu proyecto más importante y poner primero lo que sea mejor para ti”, añadió.

No cabe duda que el mensaje de Montes fue bien recibido por su comunidad digital, pues a la sección de comentarios hicieron su arribo varios internautas que le demostraron su apoyo en forma de piropos.

“Te ves preciosa”, “Pareces una barbie”, “Bellísima Veronica”, “Muy cierto todo lo que dices”, “Preciosa por fuera y por dentro”, “Hermosa, gracias por tus palabras, necesitaba oírlas”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Además de su participación en la pantalla chica dentro de diversas telenovelas y series, Veronica Montes formó parte de la primera temporada del reality de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’, donde compartió créditos con celebridades del calibre de Pablo Montero, Gaby Spanic y Alicia Machado.

