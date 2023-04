¿Adiós a México? Diego Abreu fue presentado como nuevo jugador de Botafogo, pero dejaron de lado la bandera mexicana

Una de las mayores falencias de la Selección Mexicana ha sido en el ataque. El Tri ha puesto todas sus esperanzas en Santiago Giménez, atacante argentino que prefirió representar a México. Pero México tenía la oportunidad de contar con el hijo de otra leyenda del fútbol. Diego Abreu había coqueteado con jugar para El Tri, pero el hijo del “Loco” se habría decantado por la Selección Uruguaya. El botafogo, club que recientemenete lo fichó, dio pistas de ello.

A través de las redes sociales, el Botafogo de Brasil anunció la incorporación del joven delantero de 19 años. Diego abreu jugará en el equipo sub-20 de dicha institución. Sin embargo, en su presentación oficial, Abreu fue identificado con la bandera de Uruguay.

Bienvenido! 🔥🇺🇾



Diego Abreu é o novo reforço da #BFRBaseForte! O jovem atacante uruguaio integra a equipe Sub-20 do Fogão. 🌟 #VamosBOTAFOGO



📸 Henrique Lima / BFR pic.twitter.com/8UTBptml5d— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2023

No está de más mencionar que Diego Abreu nació en Ciudad de México. El atacante azteca ha coqueteado con ambas selecciones nacionales en las categorías inferiores, pero la bandera de su padre habría tenido más peso. Confira um pouco da chegada do atacante Diego Abreu, novo reforço do #BFRBaseForte para o Sub-20. 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/eLUDhWJiHA— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2023

La reacción del “Loco” Abreu por el fichaje de su hijo

Sebastián Abreu no ocultó la felicidad ante este nuevo paso en la carrera de su hijo. Diego llegará al balompié brasileño con 19 años para seguir nutriendo sus cualidades. El “Loco” utilizó sus redes sociales para manifestar su alegría por el nuevo fichaje del Botafogo. Sebastián Abreu jugó más de 100 partidos en este importante club brasileño y marcó 62 goles. Felicidades animal ,a disfrutar y siempre para adelante ,vamos que vamos Parabens animal ,a curtir e sempre pra frente ,vamos que vamos @Botafogo pic.twitter.com/SuXtuFwXsI— Loco13Abreu #52.601 (@loco13com) March 31, 2023

Sigue leyendo:

• El hijo del “Loco” Abreu le manda un aviso a la selección mexicana y revela una curiosa afinidad con un atacante de El Tri

• El regreso de Chicharito se acerca: Javier Hernández reveló un acercamiento de Diego Cocca en el que le abrió las puertas de El Tri

• Analista mexicano llamó “mediocres” a los futbolistas de El Tri y cuestionó las exigencias sobre los aficionados