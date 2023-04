Lupillo Rivera sale del quirófano, pero tendrá que dejar el alcohol | VIDEO

Lupillo Rivera reapareció tras haberse sometido a una cirugía por apendicitis, pero fue abordado por la prensa mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí habló sobre su estado de salud.

En plena recuperación y notablemente fatigado, el cantante se dejó ver antes los medios de comunicación, luego de haberse sometido a una cirugía por apendicitis.

El “Toro del Corrido” comentó que su médico le hizo requerimentos médicos trascendentales para su recuperación, entre ellos, le prohibió la ingesta de bebidas alcohólicas.

“Ya estoy mejor, gracias a Dios. Ya quedamos bien, ahorita todo mejor. Pues, no puedo tomar, nos quitaron el alcohol y el café, pero ya me aventé uno, ahora voy con el doctor y me va a regañar pero es que el café está duro”, informó Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera tuvo que cancelar eventos

Por las citadas cuestiones de salud, Lupillo Rivera canceló y reprogramó fechas en su gira para enfocarse de lleno en su recuperación.

“Se nos fueron cuatro fechas ahí, una disculpa para las fechas que tuvimos que mover y cancelar pero es que la salud es lo más importante. Ya nos estamos reponiendo”, explicó el “Toro del Corrido”.

El intérprete de regional mexicano agregó que su progenitora fue quien lo estuvo acompañando durante esta crisis de salud.

“Ellos andaban en su chamba, andan en su jale y pues hay que dejarlos chambear. Lo importante es que estamos bien y seguimos adelante. Mi mamá ahí estaba, fue a verme y me desea lo mejor”, finalizó.

