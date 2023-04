Spring breakers han saltado desde lo alto de un hotel en México, uno murió

En dos semanas dos estudiantes estadounidenses han caído al vacío desde lo alto de un mismo hotel en México.

Hace unos días Henry Meacock, de Nueva Jersey, Estados Unidos se precipitó al vacío desde el balcón de un tercer piso en México durante las vacaciones de primavera muriendo a consecuencia de las importantes lesiones provocadas por la caída.

De acuerdo con Noticas Puerto Vallarta, el pasado 15 de marzo, Meacock, de 19 años, murió tras caerse del tercer piso del hotel Meliá de la ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

“Mi hermanito, no me lo puedo creer”, escribió su hermana en Instagram. “Las palabras no pueden describir cuánto te echo de menos. Duele respirar sin ti. Eres un alma extremadamente especial que vivirá para siempre. El niño más hermoso por dentro y por fuera. Nadie tendrá nunca una sonrisa como la tuya”, añadió.

De acuerdo con los medios locales, el estudiante de la Universidad Estatal de Ohio estaba intentando ayudar a otro compañero de fiesta a recuperar su carné de identidad cuando intentó saltar de un balcón a otro.

Es el segundo incidente en menos de dos semanas

Poco más de una semana antes de que Henry Meacock se precipitara al vacío desde el balcón de un tercer piso en México durante las vacaciones de primavera, otro estudiante estadounidense evitó por muy poco un destino similar.

El estudiante de la Universidad de Georgia Carter Howell, de 20 años, declaró al New York Post que él también se precipitó desde un balcón del hotel Meliá de la ciudad de Puerto Vallarta.

Howell sufrió tres fracturas leves en la columna vertebral, una muñeca rota, un codo dislocado y cierta amnesia, tras la caída en la que se golpeó contra el balcón de un segundo piso al caer.

Me parece una locura que una semana después de que yo me cayera, otro chico se cayera en circunstancias muy parecidas. Me siento fatal por ese chico y su familia“, dijo sobre la fatal caída de Meacock.

