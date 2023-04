Velas encendidas para que se acelere el regreso de Chicharito Hernández en la MLS

Los Ángeles Galaxy han tenido un inicio de temporada para el olvido. El conjunto estadounidense no ha podido conseguir su primera victoria en la Major League Soccer. Los goles no han aparecido y el club espera con ansías el retorno de su goleador: Chicharito Hernández.

El exfutbolista del Real Madrid no ha podido jugar su primer partido con el LA Galaxy. Javier Hernández sigue recuperándose de su lesión y hasta los momentos se ha perdido los cuatro primeros partidos de la temporada: Dallas FC, Sporting Kansas City, Vancuver Whitecaps y Portland Timbers.

“¿Voy a jugar en Dallas? No, no voy a jugar, me estoy recuperando también de mi lesión, voy a estar entre 2 a 5 semanas más de lesión, porque tenemos que tener mucho cuidado para evitar recaídas”, dijo el azteca semanas atrás para la plataforma Twitch.

¿Cuándo regresa Javier Hernández?

La recuperación de Chicharito también lo marginó de un posible llamado de la Selección Mexicana. Sin embargo, todo parece indicar que el azteca se perdería al menos una jornada más de la MLS, es decir, el duelo ante Seattle Sounders.

Javier Hernández podría llegar con lo justo al duelo contra Houston Dynamo del 8 de abril. Sin embargo, sus opciones de juego pasan por lo que decida el entrenador Greg Vanney.

Luego de cuatro partidos en la MLS, Los Ángeles Galaxy han obtenido tres empates y una derrota. El club solo ha marcado dos goles en la temporada y marchan en la decimosegunda posición de la Conferencia Oeste.

Sigue leyendo:

• Chicharito vs. Sergio Agüero: el Kun “avergonzó” a Javier Hernández con el historial entre ambos (video)

• ¿Hay un nuevo Chicharito? Jesús Hernández, el mexicano que deslumbra en España

• El regreso de Chicharito se acerca: Javier Hernández reveló un acercamiento de Diego Cocca en el que le abrió las puertas de El Tri