15 millones de personas en Medicaid serán expulsadas del programa: que está pasando

A partir de la primera semana de abril aproximadamente 15 millones de personas que se beneficiaban del seguro médico del gobierno Medicaid, serán expulsadas del programa, esto debido a los cambios suscitados después de la pandemia.

Durante la pandemia del Covid-19, los procedimientos de recortes fueron suspendidos, por lo tanto, las personas que se consideraban inelegibles continuaban en el programa. Ahora, el gobierno anunció que a partir de este 1 de abril, aquellos beneficiarios que aumentaron sus ingresos, cambiaron de domicilio, tienen seguro médico por parte de su empleador, entre otros, serán expulsados del Medicaid.

Esto se traduce en que de los 84 millones de beneficiados, 1 de cada 6 ya no podrá acceder al seguro médico social. Durante la pandemia la inscripción en Medicaid aumentó unos 5 millones de usuarios más.

Ellen Taverna, directora asociada del programa Together for Medicaid en Community Catalyst expresó a la CBS News que “millones de personas, adultos que trabajan, padres con niños, perderán Medicaid cuando intenten volver a inscribirse“, dijo, al tiempo que calculó que cerca de 380,000 estadounidenses adultos ya no serán elegibles.

Las personas deberán recibir un formulario a través del correo electrónico en el que deben actualizar toda su información. “Desafortunadamente, lo veremos en tiempo real, con niños y personas que perderán cobertura simplemente porque la gente no está al tanto de lo que está sucediendo”, dijo Taverna.

Arizona, Ohio, Florida, Idaho, Arkansas, Iowa, New Hampshire, Oklahoma y West Virginia son algunos de los estados en lo que el procedimiento para la desafiliación ya comenzó y dan un plazo de 30 días para completar el formulario.

En cuanto a la cobertura para niños se estima que el 90% de los niños seguirán siendo elegibles para esos programas sociales de salud. Ya que a pesar de que su padre o madre no sean elegibles, la cobertura de atención médica a través de CHIP por ejemplo; proporciona atención médica a niños cuyas familias tienen ingresos altos para calificar al Medicaid, pero no es suficiente para pagar un seguro médico privado.

