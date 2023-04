Angelique Boyer posa en la playa usando un minibikini negro

Angelique Boyer ha complacido a sus fans publicando en sus historias de Instagram un video que la muestra en la playa, usando un minibikini negro y luciendo su escultural cuerpo. Curiosamente las imágenes en el clip fueron captadas durante las vacaciones de la actriz en 2018, pero ella las usó de pretexto para pedirle a su novio –Sebastián Rulli– que la lleve nuevamente de viaje, tal y como lo indica en el mensaje que escribió: “Como que me hace falta playita…¿Me llevas?”

Angelique protagoniza la telenovela “El amor invencible”, que está teniendo mucho éxito en México, Hace algunos días ella sorprendió a sus fans al compartir un video que la muestra en su camerino preparándose para su llamado, al mismo tiempo que baila sensualmente el tema “Provenza” de la reguetonera Karol G. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Angelique se lleva muy bien con todos sus compañeros en la novela, en especial con Daniel Elbittar y Danilo Carrera, quienes pelean por el amor de su personaje “Leona Bravo”. Fue Daniel quien compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que ambos se enfrentan, aunque en plan de broma y con su canción “Y si me enamoro” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Daniel Elbittar (@danielelbittar)

