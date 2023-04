Fallece a los 71 años el músico y compositor japonés Ryuichi Sakamoto

La compañía de música Avex emitió un comunicado informando que Ryuichi Sakamoto, músico y compositor japonés, falleció el pasado 28 de marzo a los 71 años, debido al cáncer rectal que padecía. Los servicios funerarios ya se llevaron a cabo.

Considerado un pionero de la música electrónica, Sakamoto nació en Tokio en 1952 y estudió música desde niño. En 1977 fundó la banda Yellow Magic Orchestra, que con elaborados arreglos combinó géneros como el jazz, disco, música clásica y rock. El grupo se separó en 1993, pero a partir de 2002 se reunieron para grabar algunos álbumes; a lo largo de todo ese tiempo Ryuichi lanzó discos como solista y hasta probó suerte como actor, protagonizando en 1983 la cinta de Nagisa Oshima “Furyo” junto con David Bowie, quien se convirtió en uno de sus grandes amigos. El tema principal de ese filme, “Forbidden colours” (también conocido como “Merry Christmas, Mr. Lawrence”), se convirtió en la canción más popular del músico.

En 1988 Ryuichi Sakamoto obtuvo el premio Oscar en la categoría de Mejor Música Original, por su trabajo en el filme “The last emperor” de Bernardo Bertolucci. Para entonces él era ya un personaje aclamado en el mundo de la música; su último soundtrack fue el de la película de Alejandro González Iñárritu “The revenant”. Tras superar el cáncer de garganta que padecía en 2014, reveló que también padecía uno rectal, en fase terminal desde 2022. Al músico le sobrevive su hija Miu Sakamoto, quien hizo uso de su cuenta de Instagram para recordar a su padre. View this post on Instagram A post shared by 🐈 miu sakamoto 🐈 (@miu_sakamoto)

