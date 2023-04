5 ejercicios de piso que te ayudarán a bajar de peso

Según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA), conforme envejecemos, perdemos agilidad y resistencia, especialmente después de cumplir 60 años.

Además, comenzamos a perder masa muscular magra después de los 30 y esta disminución se acelera después de los 60, lo que hace que sea mucho más fácil ganar kilos no deseados.

Por ello es importante participar en actividad física regular lo ayuda a esculpir huesos más fuertes, mejora su estado de ánimo, mejora su inmunidad y lo ayuda a evitar problemas de salud crónicos, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El Dr. Mike Bohl y entrenador personal certificado y de nutrición que ayudó a desarrollar el Programa Corporal en Ro, dice a Etah This Not That que “los ejercicios de piso son una excelente manera de mantenerse en forma porque se puede hacer casi en cualquier lugar sin necesidad de equipos como pesas o bandas”.

Incluso explica que si estamos de viaje o en casa y simplemente no tenemos tiempo para ir al gimnasio, siempre podemos hacer un entrenamiento de piso efectivo.

Lagartijas

El Dr. Bohl explica: “Las flexiones son un ejercicio de cadena cerrada, lo que significa que son un ejercicio realizado contra un objeto estacionario”. En este caso, utilizará el suelo.

Por lo general, los ejercicios de cadena cerrada son bastante eficientes, ya que activan varios grupos musculares a la vez. “Si bien las flexiones se enfocan en el pecho y los tríceps, también requieren que contraigas isométricamente los músculos de todo el cuerpo”, agrega el Dr. Bohl.

Estocadas – Lunges

Otro ejercicio eficiente de cadena cerrada que activa múltiples grupos musculares son las estocadas. “Específicamente, las estocadas se enfocan en los músculos grandes de las piernas y los glúteos”, señala el Dr. Bohl.

Hay estocada hacia adelante, la estocada invertida, la estocada con salto y la estocada lateral. Puedes hacer la que sea más cómoda para ti.

Tablones

Se trata de sostener una tabla de 30 a 60 segundos para desafiar su núcleo con contracciones isométricas. Asegúrate de que tus manos estén debajo de tus hombros y tus piernas estén completamente extendidas.

Dobla ambos codos para hacer una especie de tabla de antebrazos. Mantén un núcleo firme y una columna neutral mientras mantiene la posición.

Alpinista

El Dr. Bohl sugiere: “Después de hacer una tabla, estira los brazos pero permanezcas relativamente en la misma posición y cambie a escalar montañas”.

Los escaladores de montaña son una excelente manera de incorporar cardio en su entrenamiento de piso.

