En video, Isabella Castillo se luce en ajustados leggings negros

Isabella Castillo gusta mucho de tomarse selfies y grabarse en videos, por ello ahora compartió en sus historias de Instagram un clip en el que aparece muy feliz y luciendo su figura en ajustados leggings negros, algo que encantó a sus seguidores en esa red social, que ya son más de un millón.

La bella actriz cubana también ha obtenido más de 50,000 likes en esa red social por una colección de imágenes que la muestran en el bosque y acompañada de su mascota una mañana en la que salió a correr; el mensaje que escribió junto a las fotos fue: “Vida feliz” 🌞🐾🤍. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

Isabella está a punto de iniciar en Estados Unidos la etapa de promoción de su más reciente trabajo, “La usurpadora”. Se trata de una cinta de corte musical basada en la telenovela del mismo nombre, en la que ella interpreta a los dos personajes principales; el estreno del filme será el viernes 7 de abril. View this post on Instagram A post shared by La Usurpadora The Musical (@lausurpadorathemusical)

