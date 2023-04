Falleció Seymour Stein, quien descubrió a Madonna y fundó la compañía Sire Records

Foto: Gareth Cattermole for MTV Staying Alive Foundation / Getty Images

El 2 de abril falleció a los 80 años el empresario Seymour Stein, víctima de cáncer. Considerado una figura emblemática en la música a lo largo de tres décadas, fundó la compañía discográfica Sire Records y descubrió a decenas de artistas, promocionándolos a nivel mundial.

Stein nació en Brooklyn en 1942 y desde niño sintió pasión por la música. A los 13 años copiaba a mano las listas de éxitos de la revista Billboard, publicación en la que terminó trabajando como crítico de discos; poco después trabajó en varias compañías, fundando Sire Records a mediados de los años 70. En la década siguiente se dedicó a contratar grupos y solistas en los cuales veía potencial para distribuir sus álbumes a nivel mundial, entre los cuales se encuentran Talking Heads, Pretenders, Ramones, Echo & The Bynnymen, The Ocean Blue, The Smiths, Depeche Mode, Ice T y Aztec Camera. La compañía continúa, y ahora cuenta en su elenco a artistas a Tegan & Sara y Prettymuch.

Sin embargo, la cantante más famosa de Sire Records ha sido Madonna, quien en 1983 conoció a Seymour en un hospital luego de que éste fuera sometido a una cirugía a corazón abierto. Él escuchó su demo y la firmó de inmediato, dando pie a una de las más exitosas carreras en la música pop, con muchos álbumes en el número 1 de Billboard. A Seymour Stein le sobrevive su hija Mandy, quien trabaja como productora y directora de cine.

