Ronda Política: Cuando los políticos pierden el piso

¡Vaya semana! A pesar de que el suspendido concejal Mark Ridley-Thomas se hizo de un ejército de abogados defensores del más alto calibre, de esos que cobran arriba de $1,000 por hora, no logró evitar que un jurado lo encontrara culpable de soborno en una conspiración en la que su hijo recibió beneficios sustanciales de la Universidad del Sur de California a cambio de su apoyo político para obtener lucrativos contratos del condado mientras servía como supervisor de Los Ángeles. Ridley-Thomas considerado el padrino de muchos políticos de Los Ángeles, con una larga carrera pública, fue encontrado culpable de 7 cargos federales.

En qué momento nuestros políticos pierden el piso y se creen intocables, por encima de la ley.

Ahí está el caso de José Huizar, quien personificaba el sueño americano, al llegar a Estados Unidos siendo un niño. Con todo en contra logró ir a las mejores universidades, se graduó de abogado y consiguió ser concejal y reelegirse, derrotando a una poderosa política como Gloria Molina. Pero se metió en acusaciones de acoso sexual no una sino dos veces y al final se declaró culpable de usar su cargo para dar un trato favorable a los desarrolladores de bienes raíces a cambio de ganancias financieras ilícitas. Seguramente para pagar la demanda de acoso sexual de una exempleada.

Vaya manera de tirar por la borda una brillante carrera política tanto por parte de Huizar como de Ridley-Thomas. Lo que llama la atención es que muchos de los políticos a quienes Ridley-Thomas apadrinó, han declarado que están muy tristes por lo que consideran un veredicto injusto. Pero hello, nadie le regatea al carismático Ridley-Thomas sus muchas aportaciones, pero también cometió errores, considerados delitos graves bajo el sistema de EE UU.

Esperemos que nuestros funcionarios electos se miren al espejo de estos personajes que usaron su poder para sacar beneficio personal, y se sentían tan poderosos que pensaron que nunca les echarían el guante.

¿Serán acaso compañeros de celda estos concejales que llegaron a ser muy queridos en sus distritos?

La líder sindical Lorena González le da todo su apoyo a su esposo Nathan Fletcher. (Cortesía Lorena González)

Pareja política en aprietos

La líder de la Federación del Trabajo de California, Lorena González, conocida por su línea dura en contra de cualquier contrincante, no la está pasando nada bien y es que su marido, el exrepublicano Nathan Fletcher se vio obligado a renunciar a su puesto de supervisor de San Diego, a la presidencia del Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (MTS) y a su campaña para el Senado estatal, luego de que la exreportera de Telemundo Grecia Figuera lo acusara de asalto sexual, ya como empleada de MTS.

No han faltado las voces que le exigen la renuncia a Lorena porque no les cabe en la cabeza que una líder sindical no se sienta indignada por el despido de la exreportera de MTS, luego de que puso la demanda.

Sobre Fletcher, ya se ha publicado que no es la primera vez que enfrenta una acusación de acoso sexual; y es que en 2015, una estudiante de UC San Diego que fue su interna lo acusó de tocarla inapropiadamente. Por lo pronto, para muchos, Fletcher está jugando al papel de víctima, queriendo despertar ciertas simpatías, ya que de inmediato se internó en un centro de rehabilitación para tratar el trauma y el alcoholismo que le dejó su paso por los Marines.

El concejal Kevin De León se mantiene firme en su cargo luego del fallido intento para poner su destitución en la boleta electoral. (Cortesía)

Kevin de León

El más reciente intento por echar a Kevin de León del Concejo de Los Ángeles se vino abajo luego de que los promotores de su destitución no lograron reunir las firmas requeridas para llevarla a la boleta electoral. ¿Será el siguiente paso de Kevin exigir que lo integren a las comisiones del Ayuntamiento? Es muy raro que algunos miembros del Concejo se le vayan a la yugular a De León que claro que cometió un grave yerro al ser parte de una conversación de corte racista, pero al mismo tiempo son muy tolerantes con Ridley-Thomas. ¡Pura politiquería!