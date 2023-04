Trump enfrenta 34 cargos criminales, se declara “no culpable” y se lleva advertencia del juez

NUEVA YORK.- El expresidente Donald Trump se declaró “no culpable” de 34 cargos criminales en su contra por intento de falsificación de documentos para encubrir el pago de $130,000 dólares a la estrella de cine porno Stormy Daniels, a fin de que callara la relación que mantuvieron en 2006.

Las acusaciones del exmandatario no son en sí por el pago a Daniels, sino por el proceso financiero que implicó, lo que habría violado leyes electorales con tal de obtener un beneficio en 2016 ocultando la relación amorosa, indicó la Fiscalía del Distrito de Manhattan, liderada por Alvin Bragg.

El fiscal Chris Conroy incluso señaló que, con sus acciones, el expresidente Trump ayudó a su campaña para “afectar las elecciones” en 2016.

“No culpable”, respondió el expresidente Trump cuando el juez Juan Merchan lo cuestionó sobre cómo se declaraba de las acusaciones. El republicano había ingresado apenas unos minutos antes a la sala, vestido de azul marino y con su tradicional corbata roja. Se le veía tenso, quizás enojado. Se sentó en el espacio reservado para la defensa y el acusado y juntó sus manos debajo del escritorio, como se le veía a veces en la Casa Blanca.

El expresidente Trump llegó a la Corte Criminal de Manhattan pasadas las 13:00 horas de Nueva York, en medio de un intenso operativo liderado por la Policía de Nueva York (NYPD) en coordinación con el Servicio Secreto.

Los fiscales expusieron la acusación contra Trump, la cual fue revelada oficialmente por la Fiscalía, señalando que el exmandatario dio instrucciones a su exabogado personal, Michael Cohen, para retrasar el pago a Daniels, a fin de no tener problemas en el proceso electoral del 2016.

“Le dio instrucciones a [Cohen] de que si era posible retrasar el pago hasta después de las elecciones, [incluso que] podrían evitar pagar por completo, porque en ese momento no importaría si la historia se hiciera pública”, dice la acusación.

La alerta del juez

El juez Merchan pidió a la defensa hablar con su cliente para que cuidara las expresiones que utiliza en redes sociales, sobre todo contra los personajes que involucran el proceso judicial en su contra.

Los fiscales se quejaron de que el expresidente Trump ha publicado insultos y una “escandalosa” imagen del fiscal del exmandatario sosteniendo un bate de béisbol y a un lado una fotografía de Bragg.

“Esta es una alerta”, dijo el juez, quien reconoció el derecho de Trump a la Primera Enmienda, a expresarse, pero pidió a la defensa hablar sobre la forma en que envía sus mensajes.

“No comparto ciertas expresiones y lenguaje, no se justifican por la frustración”, dijo el juez. “Se pide mantener una conducta civil… para evitar daños a otras personas”.

El juicio sería en enero del 2024

El juez Merchan indicó que el juicio podría realizarse en enero del 2024, pero la defensa de Trump señaló que no era tiempo suficiente para prepararse.

“Sé que es un caso complejo”, dijo el juez.

Los abogados de Trump, liderados por Joe Tacopina y Todd Blanche, insistieron en la posibilidad de aplazar el inicio del juicio, quizás para la primavera del 2024. El juez dijo que lo evaluaría, pero por ahora se mantuvo el mes propuesto.

Stormy Daniels será testigo

Los fiscales acusaron que Tacopina se reunió con Daniels, a pesar de que era una testigo clave en el caso, pero el abogado de Trump lo negó.

“Ella habló con otro asociado”, refutó Tacopina sobre la acusación de los fiscales.

El juez pidió que se dieran a conocer las conversaciones, luego de una petición de los fiscales.

Para entonces el expresidente Trump parecía fastidiado, estaba recargado en la silla y cruzado de brazos, con el rostro tenso.

La siguiente audiencia

Hay varias mociones que ambas partes deberán presentar, lo cual debe ocurrir en septiembre, para luego atender una siguiente audiencia el 4 de diciembre, a la cual tendría que asistir el expresidente Trump.

La defensa intentó evitar que el expresidente acudiera ese día, argumentando problemas de seguridad.

“Hay muchos problemas de seguridad… es un reto”, dijo Blanche, pero el juez consideró que eso no era un argumento. “[Para dejar en claro] no es que el presidente Trump no quiera estar aquí”.

Aunque el juez Merchan dejó la puerta abierta para que los abogados de Trump encontraran un argumento viable para que el expresidente no se presente el 4 de diciembre.

Fiscal Bragg defiende proceso

El fiscal de Distrito, Alvin Bragg, estuvo en la primera fila de las bancas asignadas al gobierno, pero luego ofreció una conferencia de prensa donde afirmó que no se normalizaría la “conducta criminal”, y que “no importaba quién fueras”.

“Según la ley del estado de Nueva York, es un delito grave falsificar registros comerciales con la intención de defraudar y de ocultar otro delito”, dijo Bragg. “De eso se trata exactamente este caso: 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Estos son delitos graves en el estado de Nueva York”.

Ha habido varias reacciones sobre el caso, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), quien afirmó que no había lugar a la intimidación de la justicia, defendió el derecho a las protestas, pero que fueran pacíficas.

“Creo que Donald Trump tendrá un juicio justo que seguirá los hechos y las leyes”, confió.

