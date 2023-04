Barbie Ferreira explicó los motivos de su salida de la serie de televisión “Euphoria”

Barbie Ferreira, quien se hizo famosa gracias a su trabajo en la exitosa serie de HBO “Euphoria”, fue entrevistada por Dax Shepard en el podcast “Armchair expert”, aclarando los rumores que corrieron desde el año pasado acerca de que tuvo problemas con Sam Levinson -productor del programa- y que hasta abandonó súbitamente el set de grabaciones.

“No crean todo lo que leen. En realidad yo no me fui del set”, dijo la actriz de 26 años. “Creo que ya no había un lugar al que Kat pudiera ir…Simplemente no creo que hubiera encajado en el programa. No sé si le iba a hacer justicia, y creo que ambas partes lo sabían. Realmente quería ser capaz de no ser la mejor amiga gorda. No quiero interpretar a alguien así, y creo que ellos tampoco querían eso”.

Barbie dijo sentirse mal por ver la actitud agresiva de muchos fans tras su salida del programa, pero también comentó que las grabaciones de toda una temporada de “Euphoria” duraban varios meses, lo cual no le daba tiempo para comenzar una nueva etapa en su carrera (hace unos días se dio a conocer que protagonizará le película de horror “Faces of death”). “Simplemente sentí que tal vez me había quedado demasiado tiempo (en la serie). Entonces, para mí en realidad fue bueno decir: ‘Está bien, no tengo por qué preocuparme por esto’, porque es agotador”.

