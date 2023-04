Fracasa cuarto intento por destituir a Kevin de León: ¿Le regresarán comisiones en Concejo del LA?

El cuarto intento republicano por destituir a Kevin de León de su escaño como concejal de Los Ángeles por el distrito 14 que abarca barrios como Highland Park, Eagle Rock y Boyle Heights, fracasó al recolectar menos de 1,500 firmas válidas de las más de 20,000 requeridas para llevar el proceso a la boleta electoral.

Se necesitaban 20,437 firmas válidas de votantes, y de acuerdo a Paula Adkins, la promotora de la destitución lograron 10,300 firmas pero no logró probarlas, mientras quienes trabajaron en la campaña de recolección de rúbricas, dijeron que juntaron menos de 1,500.

Adkins declaró a la prensa que no encabezará ningún otro intento para destituir a De León, y culpó a las intensas lluvias de su más reciente fracaso por sacarlo del cargo.

Por su parte, el concejal De León dijo que el propósito que lo ha guiado siempre, ha sido mejorar la calidad de las personas que representa.

“En las buenas y en las malas, nuestra comunidad permanece enfocada en las batallas importantes que tenemos a la vuelta de la esquina como el desamparo, la fortaleza de nuestros negocios locales y a la protección de las familias trabajadoras”.

Y señaló que el resultado de hoy es una prueba de que las acciones de sus representados hablan más fuerte que las palabras.

Desde octubre de 2020, De León es concejal de Los Ángeles, pero fue en octubre pasado cuando tras la filtración de una conversación racista, en la que cometió el error de no pararla, que ha enfrentado una intensa presión por su renuncia, incluso de parte de algunos concejales. 12 de ellos votaron unánimemente para censurarlo. Las profusas disculpas que extendió no le valieron de nada, y solo avivaron la llama de quienes pedían su renuncia inmediata.

El presidente del Concejo Paul Krekorian lo despojó de sus posiciones en los comités del Cabildo en un esfuerzo por forzarlo a renunciar. De León era presidente del Comité de Desamparo y Pobreza, y miembro de los comités de Presupuesto y Servicios Públicos.

Incluso la concejal Eunisses Hernández anunció que se uniría al esfuerzo por destituirlo.

Antes del escándalo del audio, se registraron tres fallidos intentos por destituirlo sobre la base del rechazo a las casitas que estableció en Highland Park para los desamparados. Todos los esfuerzos para destituirlo han sido emprendidos por la residente del barrio de Eagle Rock, la republicana Pauline Adkins.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario del presidente Paul Krekorian quien ha encabezado los esfuerzos de presión en el Concejo para que De León renuncie.

La pregunta concreta es si planea integrarlo a los comités, considerando que el distrito 14 es predominante latino y al impedir que su representante no participe, se les hace de menos.

Kevin tendrá que ir a una campaña de reelección en el 2024 por un periodo de cuatro años, y si es electo podrá de nuevo, buscar la reelección en el 2028 por otros cuatro años.

Reacciones

Juan José Gutiérrez, director de la organización Coalición por los Derechos Plenos para los Inmigrantes, dijo que el fallo del esfuerzo de destitución es una gran victoria política para todos los que apoyan dentro y fuera del distrito 14.

“Kevin no es un racista como lo quisieron pintar, quienes a través de la intimidación y el terror han tratado por todos lo medios, incluida la provocación física, de hacerlo renunciar al cargo para el que fue electo”.

Magali Sánchez-Hall, activista por la protección del medio ambiente, dijo que reconoce a Kevin porque es un líder innovador y progresista, autor de la ley SB 100 que exige que toda la energía empleada en California debe ser 100% renovable para 2045.

“Creo que muchos de los que han pedido su renuncia, incluyendo al presidente Biden lo han hecho porque se lo han recomendado, pero yo he escuchado y analizado tres veces su intervención en el audio filtrado a la prensa, y me ha quedado claro que Kevin no es racista”.

Por el contrario, dijo que las leyes que ha producido para California se copian en otros estados.

“Es además un político humilde, a quien conocí cuando fui a verlo para que nos defendiera de la reducción de los beneficios del programa de asistencia social Calworks que el exgobernador Brown quería hacernos a las madres solteras”.

Dijo que se conectó de inmediato con el concejal cuando era senador porque al igual que ella, la madre de Kevin fue una mamá soltera. “Es más, me compartió la mitad de su sándwich”.

Magali dijo que a ella le gustaría que esa unión que tienen los afroamericanos entre sí, existiera entre los latinos.

“Lo acabamos de ver con Mark Ridley Thomas, todos los políticos afroamericanos salieron a apoyarlo tras el veredicto en contra, aunque saben que lo que hizo, está mal. Por esa unión, aunque son menos, tienen más poder y representación política que nosotros los latinos”.

Héctor Osorio dijo que su esposa Angélica y él festejaron la noticia del fracaso del intento por destituir a De León, porque lo ven como una señal de que unidos, pueden lograr mucho más para mantenerlo como concejal y que ceda a las presiones políticas para renunciar.

“La unidad logra resultados que parecen increíbles. El año 2024 cuando venga su reelección, tendremos que redoblar los esfuerzos de unidad para evitar que sus enemigos políticos logren salirse con la suya”.

Y comentó que todos coinciden en que lo del audio fue una trampa política. “Cuando yo anduve en la campaña Todos Unidos con Kevin, repartiendo volantes en el distrito, descubrí que entre vecinos y comerciantes, de 10 personas, 9 estaban a favor de que siguiera en el cargo. Si noté que mucha gente tiene miedo a hablar. Muchos me decían, yo opino, pero no quiero que den nombre; y los que estaban en contra, no es que se opusieran a Kevin, sino que nos decían que no querían saber nada de política”.