Hugh Jackman se somete a nuevas biopsias ante riesgo de cáncer

El actual proyecto del actor Hugh Jackman es “Deadpool 3”, pero eso no impide a que esté en constante revisión de su salud, ya que en los últimos 10 años se le fue diagnosticado carcinomas en la nariz.

El australiano ha estado en riesgo de padecer cáncer de piel desde 2013, es por ello que se ha sometido a seis biopsias y recientemente serán dos más.

A través de su cuenta de Instagram, Jackman reveló que fue al médico cuando descubrió dos pequeños puntos negros en su nariz y le tuvieron que realizar dos biopsias para descartar cáncer.

“Lo sabré dentro de dos o tres días y se los haré saber”, dijo el australiano con un pequeño parche que la nariz, y que también pidió a sus millones de seguidores que usen diariamente protector solar.

“Sé que me han oído hablar de mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si esto le recuerda a una persona que debe ponerse protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”, apuntó.

En entrevistas pasadas, el actor se ha referido sobre su padecimiento: “La gente puede aprender de esto. Yo era una persona normal, australiano y con padres ingleses, o sea que la genética no era genial, pero iba a la playa sin protección solar y todas las cosas que me han pasado a mí son daños de hace 25 o 30 años (…) He tenido cinco o seis episodios y tendré más. Ninguno pone en peligro mi vida, pero tengo que hacer revisiones cada tres meses. Pienso que los jóvenes deben saberlo. Si ven que Lobezno lleva protección solar, igual ellos también se la ponen”.

Siempre ha elevado su voz para concientizar sobre la importancia de proteger la piel: “Hagan revisiones regulares sobre su piel, nunca piensen que esto no les puede ocurrir a ustedes y, sobre todo, usen siempre loción solar”.

Jackman da a conocer su dieta para interpretar a Wolverine en la cinta “Deadpool 3”

El año pasado se dio a conocer que el actor australiano Hugh Jackman volvería a interpretar a Wolverine (el personaje que lo hizo famoso en la saga de filmes de “X-Men”) para la película “Deadpool 3”, que se estrenará en 2024. Debido a ello, tuvo que comenzar a entrenar en el gimnasio combinando su trabajo en la obra de teatro “The music man”, pero ahora está en plena preparación física para el rodaje, por lo que dio una sorpresa a sus fans e informó acerca de la dieta que lleva actualmente.

En su cuenta de Twitter Jackman publicó una foto de los alimentos que ingiere a diario para ganar músculo: dos hamburguesas de pollo, pescado robalo, salmón y dos filetes de carne libres de grasa; el menú supera las 8,000 calorías. Él escribió junto a las imágenes el mensaje: “Ganando volumen. Un día en la vida. Gracias, Chef Mario, por ayudarme a mantenerme sano y bien alimentado mientras… Me convierto. En Wolverine. De nuevo”.

“Deadpool 3” se estrenará en Estados Unidos el 8 de noviembre de 2024; en la película Hugh Jackman compartirá créditos con Ryan Reynolds. Desde hace algunos meses ambos actores han promovido este nuevo trabajo haciendo comentarios hirientes el uno al otro, pero todo en plan de broma, pues en realidad son buenos amigos.

