Julio Urías está en forma: es el primer pitcher de la Liga Nacional en ganar su segundo partido esta temporada

Una noche después de que su figura coleccionable fuera entregada a los aficionados en el estadio de los Dodgers, el pitcher mexicano Julio Urías brilló en contra de los Rockies de Colorado al no permitirles carrera en seis innings, guiando a Los Ángeles a un triunfo de 5-2 el martes.

Urías mejoró a récord de 2-0 en la joven temporada, siendo el primer serpentinero de la Liga Nacional en ganar dos decisiones. Retiró a los últimos 11 bateadores de los Rockies que enfrentó. Su actuación fue de 6 innings, 5 hits, 6 ponches y 0 bases por bolas. Hizo 87 lanzamientos, 60 de ellos en strike, y su promedio de carreras limpias bajó a 1.50.

Los Dodgers respaldaron a Urías con jonrones de Will Smith -quien se ha volado la barda en tres juegos consecutivos-, Jason Heyward y Max Muncy mientras el equipo angelino mejoraba a récord de 4-2 tras completar su primera estancia en casa de 2023.

Will Smith (der.) es felicitado tras batear jonrón en el primer inning. /Foto: Kevork Djansezian/Getty Images

La victoria del zurdo sinaloense vino un día después de que su esposa Daisy realizó el primer lanzamiento del partido, además de que los Dodgers entregaron una figura coleccionable tipo “bobblehead” del lanzador mexicano.

El momento más complicado del juego para Urías fue en la tercera entrada cuando los Rockies llenaron las bases con tres hits seguidos sin outs. Pero el mexicano se fajó en la loma y en cuenta llena ponchó a Kris Bryant con un cambio de velocidad de 81 millas por hora que engañó por completo al estelar toletero.

Luego, el jonronero C.J. Cron bateó una rola a tercera base para doble play. Urías reaccionó con tremendo grito mientras se tapaba el rostro con el guante.

“Estar saludable, sabemos que eso lo más importante: cumplir con cada salida”, dijo Urías a la prensa después del partido acerca de su buen inicio de temporada. “Ese es mi reto cada año. Yo sé que sintiéndome saludable, no importa si pelee o no pelee arriba de la loma, voy a dejar un buen sabor de boca simplemente en competir, que es lo que me gusta. Simplemente sintiéndome bien arriba de la loma, lo demás yo sé que lo puedo controlar bien”.

Urías había ganado su primera apertura de la temporada contra Arizona el jueves, cuando se asentó de un inicio difícil para hilvanar 13 bateadores seguidos sin permitir hit en un partido inaugural de los Dodgers lleno de emociones e incidentes.

Will Smith brilla con el bate en apoyo de Julio Urías otra vez

Los Dodgers se fueron arriba temprano por el jonrón de dos carreras de Will Smith en el primer inning. Jason Hayward aumentó la ventaja en la tercera entrada con su segundo cuadrangular como Dodger en días consecutivos y Max Muncy puso el 4-0 en la cuarta con otro vuelacercas en contra del pitcher venezolano Germán Márquez, que fue el derrotado.

Smith agregó un doblete productor en la octava entrada para remolcar a Mookie Betts y ahora el receptor de Los Ángeles ha impulsado 7 carreras en las dos aperturas de Urías esta campaña.

Colorado anotó su primera carrera en la novena contra el bullpen de los Dodgers gracias a doble del dominicano Elehuris Montero y luego los Rockies llenaron las bases con solo un out. Mike Moustakas produjo el 5-2 con fly de sacrificio, pero con dos hombres a bordo Evan Phillips dominó a Charlie Blackmon a sacar una rola a primera base que puso fin al partido.

Tras barrer a los Rockies en la miniserie de dos juegos, los Dodgers saldrán de viaje para su primera gira del 2023 a partir del jueves en Arizona.

