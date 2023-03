Julio Urías se sobrepone al frío y gana en su primer juego de apertura con los Dodgers, que cuentan con buenas actuaciones de varios debutantes

El juego de apertura de los Dodgers de Los Ángeles en su estadio fue distinto a todos los que se recuerden: fue en la noche, con frío invernal tras algunas horas de lluvia y con un mexicano como pitcher abridor por primera vez desde 1988. Pero lo que no cambió fue el resultado positivo en contra de su rival favorito en este tipo de partidos.

Julio Urías lanzó bien para ganar su primer juego de apertura en las Ligas Mayores, el novato James Outman bateó jonrón de dos carreras y Will Smith produjo cuatro anotaciones para un triunfo de 8-2 sobre los Diamondbacks de Arizona la noche del jueves en Dodger Stadium, donde el termómetro del estadio indicaba 50 grados Fahrenheit (10 C.).

Julio en el bullpen de los #Dodgers antes de iniciar el primer juego de 2023… Buena suerte para El Culichi en esta nueva temporada ✌️



LA 2, Arizona 2 en la 5a #LosAngeles #Urias pic.twitter.com/KMXX1jHA6r — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) March 31, 2023

El mal clima de las últimas semanas en California alcanzó el juego de apertura de los Dodgers, que tradicionalmente se realiza en tardes de perfecto clima primaveral en Los Ángeles. Hotas antes del juego, la lona tuvo que ser movilizada sobre el diamante, y aunque la lluvia cesó a tiempo, el frío marcó la jornada. Tal vez por eso es que hubo una buena cantidad de asientos vacíos en algunas partes de las tribunas.

No obstante, los Dodgers mejoraron a 5-0 contra los D’Backs en partidos inaugurales de temporada y a 12-3 en sus últimos 15 juegos de apertura en general.

Antes del partido, los Dodgers presentaron a tres leyendas del equipo que ganaron el trofeo Cy Young para el ceremonial lanzamiento de la primera bola: Fernando Valenzuela, Orel Hershiser y Eric Gagné. La ovación fue especialmente grande para Valenzuela, quien recientemente recibió la noticia de que los Dodgers retirarán su número 34 en el mes de agosto.

El amor de los fans de los ⁦@LosDodgers⁩ por Fernando Valenzuela es absoluto. Así reaccionaron en los “bleachers” cuando salió para lanzar la primera bola junto a otros grandes ⚾️🇲🇽🇺🇸#Dodgers #OpeningDay ⁦@MLB_Mexico⁩ pic.twitter.com/XTabiswil1 — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) March 31, 2023

Por cierto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, fue la encargada de entregarles las pelotas a los tres expitchers durante la ceremonia. Se escucharon abucheos del público cuando fue presentada.

Julio Urías empezó lento, pero luego dominó a Arizona

Los Diamondbacks anotaron rápido en el partido mediante un sencillo de Christian Walker para remolcar a Ketel Marte, quien se había embasado por pelotazo de Urías, quien fue el primer lanzador mexicano en iniciar el partido inaugural de los Dodgers desde que Valenzuela lo hizo en 1988.

El mexicano, quien suele tener lentos inicios de partidos, salió del hoyo al dominar a Evan Longoria en rola para doble play. Pero en su primer lanzamiento del segundo inning, el zurdo recibió doble de Nick Ahmed, quien dos bateadores más tarde anotó el 2-0 en fly de sacrificio del venezolano Gabriel Moreno.

Los Dodgers empataron el marcador en la tercera entrada. El novato James Outman abrió con base por bolas, Miguel Rojas conectó doble de terreno, y luego de dos outs Will Smith dio sencillo al jardín derecho para remolcar a ambos corredores contra el abridor y derrotado Zac Gallen.

Miguel Rojas (izq.) es felicitado por David Peralta tras anotar el 2-2 en la tercera entrada. /Foto: Harry How/Getty Images

Urías se asentó y no permitió imparable a los siguientes 13 bateadores de Arizona hasta un sencillo de Marte en la sexta, jugada en la que Mookie Betts lo puso out al querer llegar a segunda base. Urías luego ponchó a Lourdes Gurriel Jr. para terminar el inning. Su actuación fue buena: 6 entradas, 4 hits, 2 carreras limpias, 6 ponches, 0 bases y un bateador golpeado. Realizó 79 lanzamientos (57 strikes) en camino al primer triunfo.

Su ofensiva lo respaldó al mexicano al darle la ventaja en la quinta con un rally de tres carreras.

Betts recibió base por bolas del pitcher Gallen con un out. Freddie Freeman dio sencillo y Will Smith produjo su tercera carrera de la noche al sacar un elevadito que cayó en tierra detrás de la primera base para hacer el 3-2.

Luego de otro out, J.D. Martínez impulsó su primera anotación como Dodger con sencillo al derecho (4-2) para enviar a Gallen a las regaderas. Pero los Dodgers hicieron su quinta carrera con otra línea de hit, esta vez de David Peralta contra el relevista Cole Sulser, para remolcar al corredor Smith con el 5-2. The first of many at Dodger Stadium for James Outman! pic.twitter.com/sktqSYz5dr— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 31, 2023

Los Dodgers remacharon el triunfo con otra dos carreras en la sexta cortesía de dos novatos que iniciaron la temporada como titulares. El cubano Miguel Vargas recibió pasaporte y el californiano James Outman disparó el primer jonrón de 2023 para el equipo y su segundo como ligamayorista.

Noticia en desarrollo.