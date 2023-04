Laura León ya tiene listo su testamento: ¿Quién será el heredero de su fortuna?

El mundo del entretenimiento ha enfrentado una dura temporada donde se han despedido a grandes figuras, como Xavier López “Chabelo”, Rebecca Jones, Ignacio López Tarso y recientemente, Andrés García. Al respecto, la cantante y actriz Laura León anunció que ya tenía listo su testamento para evitar cualquier conflicto cuando ella ya no esté.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la famosa conocida como “La Tesorito” dedicó algunas palabras hacia sus compañeros fallecidos: “Nos vamos uno tras otro, así que no hay que espantarnos, a seguir la vida, vivirla y disfrutarla”.

Al ser cuestionada sobre cómo le gustaría ser recordada, Laura León indicó que “uno no se lleva uno nada, más que la satisfacción de tener nuestra gente querida a nuestro lado, el público querido”.

En cuanto a sus bienes materiales aseguró que su testamento está listo para evitar cualquier tipo de inconveniente. Eso sí, adelantó que sus joyas se las iba a dejar a sus “compañeros periodistas”.

Con su característico humor, León añadió que no está preocupada por dejar una herencia en partes iguales entre sus hijos Xcallotz y Yazckin, pues según la famosa “sólo les dejaré deudas”.

En un tono más serio, la actriz que actualmente participa en la obra “Lagunilla Mi Barrio” finalizó asegurando que para ella será más que suficiente que su legado se mantenga vivo a través del cariño del público.

“Tuvimos la oportunidad de convivir con este público maravilloso. Nunca me gustó que me regalara nada y mira que era espléndida, pero yo me ofendía”, concluyó.

