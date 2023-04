Por unanimidad, el condado de LA aprueba un seguro de salud para empleados de hospitales

La señora María Blanco platicó a La Opinión que su situación como empleada de limpieza de un hospital general “no puede ser más irónica y más difícil”, pues durante 14 años como trabajadora al servicio de la salud, nunca le han dado servicios de salud a ella por parte de su trabajo.

“Tengo diabetes y, no le miento, tengo que esperar hasta que ya mi condición se agrava tanto, que me tienen que llevar a salas de urgencias”, porque no tiene seguro de salud en su trabajo en el Centro Médico Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sur de California (LAC USC).

Intentó contar con Cover California, “pero como soy soltera, los pagos mensuales me salían muy altos, y además hay que hacer los copagos, no pude seguir pagando y lo tuve que dejar”.

Sin ayuda, contrajo el Covid durante lo más intenso de la pandemia, “todos en el hospital nos enfermamos”, y tuvo que arreglarse por su cuenta.

Tiene además preocupaciones adicionales de salud, pues sus padres dependen de ella y tiene que ver por la salud de ambos.

La señora Blanco trabaja para una empresa contratista que es la que tiene acuerdo con el hospital. Cuando habría podido conseguir seguro, sus empleadores le daban jornadas de siete horas y media, es decir menos de las ocho horas que necesitaría para pedir servicios de salud.

Como la señora Blanco, en los hospitales del condado hay por lo menos 1,500 empleados subcontratados que han trabajo hasta 17 años sin seguro de salud de parte de su empleador, sin ganar suficiente para pagar seguro privado y con ingresos que les impiden tener seguro del estado.

Cientos de esos trabajadores, en su mayoría mujeres, latinas e inmigrantes, se reunieron este martes fuera del edificio de gobierno del condado con la presidenta supervisora, Janice Hahn, y con la regidora Hilda Solís, quienes les invitaron a pasar a audiencia para presenciar una sesión en que es ayudaría.

“La mayoría de los conserjes y trabajadores de alimentos en nuestros hospitales del condado son trabajadores subcontratados, no empleados del condado, lo que con demasiada frecuencia significa que no reciben beneficios de atención médica pagados por el empleador”, dijo la supervisora Hahn.

Declaró que son “trabajadores arriesgaron sus vidas para mantener en funcionamiento nuestros hospitales, pero no pueden pagar la atención médica”.

La supervisora Hilda Solís dijo por su parte que “los hombres y mujeres de que trabajan en nuestros hospitales, todos ellos, están en primera línea y enfrentan los más altos riesgos para la salud”.

Solís calificó de “esencial” que se otorguen servicios de salud a los trabajadores que son esenciales en los hospitales. “nuestros empleados subcontratados, muchos de los cuales son negros y latinos”.

La dos supervisoras presentaron momentos después una ordenanza que fue aprobada por unanimidad, y que exigirá como requisito que las empresas que ofrezcan servicios al condado otorguen seguro de salud completo, tanto para sus empleados como para sus dependientes.

Hahn explicó al cabildo de gobierno que se trata de empleados que “mantienen limpios nuestros hospitales y alimentan a nuestros médicos, enfermeras y pacientes. Estos son los mismos trabajadores esenciales que arriesgaron sus vidas viniendo todos los días a trabajar en nuestros hospitales en el punto álgido de la pandemia”.

“Pero no pueden permitirse ir al médico porque sus empleadores no les brindan el seguro de salud que necesitan”, agregó.

El director político del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Christian Ramírez, dijo a La Opinión que la ordenanza tiene como plazo para entrar en vigor antes del 31 de diciembre de este año.

Explicó que el interés de los empleados de limpieza, cafeterías y seguridad de los hospitales es la ordenanza entre en vigor lo antes posible, y para eso mantendrán el contacto con el gobierno del condado, pero explicó que, al tratarse de un proceso, lo más probable es que entre en vigor para el último trimestre de este año.

El sindicato informó que “la medida, defendida por la presidenta Janice Hahn, requeriría que los contratistas brinden atención médica cien por ciento pagada por el empleador por primera vez” en la historia.

“Los trabajadores esenciales subcontratados, en su mayoría afroamericanos y latinos, mantienen el sistema de salud pública del condado de Los Ángeles seguro, limpio y protegido; sin embargo, han sido los más afectados por esta pandemia”, dijo el presidente de SEIU, David Huerta.

Los dirigentes del sindicato dijeron esperar que al conseguir el acuerdo histórico con el condado de Los Ángeles, uno de los más grandes en California, otros condados empiecen a considerar que ahí también se necesitará asistencia para los empleados subcontratados.

“Lo que pasó hoy en el consejo de supervisores de Los Ángeles fue el reconocimiento de que la salud es un derecho humano de los trabajadores”, dijo Ramírez.