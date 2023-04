Una rara infección deja a un hombre con gusanos bajo la piel

Algunas profesiones pueden ser muy peligrosas para la salud y un trabajador del alcantarillado español lo comprobó tras desarrollar una infección por ascárides tan grave que los médicos pudieron ver las larvas arrastrándose bajo su piel.

La revista New England Journal of Medicine ha publicado recientemente el insólito caso de un empleado de alcantarillado español de 64 años que se dio cuenta de que algo no iba bien tras sufrir diarrea leve y picores por todo el cuerpo.

El trabajador acudió al Hospital Universitario de Madrid, donde los médicos le diagnosticaron una infección parasitaria por ascárides que había adquirido una gravedad inusitada. La infección por Strongyloides stercoralis suele ser asintomática, pero en este caso era tan grave que los médicos pudieron ver los gusanos reptando bajo la piel del paciente.

Los especialistas creen que la profesión del hombre facilitó la infección con la ascáride, que suele vivir en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, y que podría haber sido asintomática. Las personas infectadas por ascárides pueden pasar años sin presentar síntomas, pero en este caso concreto, al paciente se le había administrado una terapia hormonal para tratar una compresión maligna de la médula espinal, lo que suprimió su sistema inmunitario y permitió la proliferación del parásito.

Los médicos dibujaron contornos alrededor de los garabatos rojos del cuerpo del hombre, lo que les ayudó a determinar que las lombrices bajo su piel se movían durante un periodo de 24 horas. La hiperinfección llegó a ser tan grave que podían verse larvas reptando bajo la piel del paciente, como sacadas de una película de terror.

Su situación pudo ser mortal

La abundancia anormal de larvas en el organismo hace que este tipo de hiperinfección sea potencialmente mortal, ya que puede desencadenar sepsis y fallo orgánico. Por suerte, en este caso, los médicos pudieron salvar la vida del trabajador del alcantarillado con potentes fármacos antiparasitarios.

Seguir leyendo:

• Virus Marburg: qué es y por qué los CDC advierten a quienes viajan a Estados Unidos

• Candida auris se está convirtiendo en una “amenaza urgente” en EE. UU., alertan los CDC

• Descubren en Ecuador un hongo con alto potencial antibacteriano para uso médico