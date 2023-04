Cash App: el asesinato a puñaladas del fundador de la multimillonaria compañía que eleva las críticas por la falta de seguridad en San Francisco

Un crimen que ha conmocionado a San Francisco.

Bob Lee, fundador de la multimillonaria empresa tecnológica Cash App, murió el martes después de recibir varias puñaladas en el centro de la ciudad californiana, informó su familia.

La Policía encontró a Lee, de 43 años, con heridas de arma blanca. Intentó salvarle la vida, pero finalmente falleció en el hospital.

El diario San Francisco Chronicle reportó que Lee fue hallado inconsciente en el suelo con dos puñaladas en el pecho. La policía le habría suministrado ayuda antes de llevarlo al Hospital General de la ciudad.

El padre, Rick, publicó un mensaje en Facebook que confirma las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.

“Acabo de perder a mi mejor amigo, mi hijo Bob Lee, quien perdió la vida en las calles de San Francisco la madrugada del martes“, escribió. “Gracias a aquellos que se han acercado para apoyarnos”.

Tim Oliver Lee, hermano de la víctima, también publicó en Facebook: “Realmente fue el mejor de nosotros. Fui muy afortunado de crecer con él y siento que he perdido una parte de mí“.

En el momento de su muerte, Lee era el director de productos de la empresa de criptomonedas MobileCoin. También fue director de tecnología de la plataforma de servicios financieros Square.

“Era un ser humano generoso y decente que no merecía ser asesinado“, escribió en Twitter Bill Barhydt, director ejecutivo de la empresa de criptomonedas Abra, quien recordó que Lee también era padre.

I just got devastating news that our friend Bob Lee (@crazybob ) was killed in SF early today.

Bob was a dad, the former CTO of Square where he created Cash App & CTO of Mobile Coin. He was a generous decent human being who didn’t deserve to be killed.https://t.co/RnzA1Idpun

— Bill Barhydt (@billbarhydt) April 5, 2023