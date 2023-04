Jeremy Renner confiesa que escribió su última voluntad mientras estaba hospitalizado

Foto: Vivien Killilea for American Cinematheque / Getty Images

El actor estadounidense Jeremy Renner escribió una última carta a su familia mientras se encontraba hospitalizado después de sufrir un terrible accidente con una máquina quitanieve, así lo dio a conocer el famoso durante el más reciente fragmento de su entrevista con Diane Sawyer.

Vaya revuelo causaron las nuevas declaraciones emitidas por la estrella de ‘Hawkeye’ sobre el accidente que lo llevó a ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente; y es que este aseguró que “si hubiera estado allí, solo, habría sido una forma horrible de morir”.

Afortunadamente, Jeremy Renner se encontraba en compañía de su sobrino Alex, quien fue el encargado de llamar al 911. Además de la perspectiva del actor, durante la entrevista se presenta el audio inédito de la llamada al 911 en la que se solicita transporte aéreo porque el estado de salud de Renner era crítico. “Alguien está frente a mi casa en el suelo y fue atropellado por un Snowcat, fue aplastado”, se escucha decir en la llamada.

“Manden paramédicos, ambulancia… Escúchenme. Necesito, es posible que desee traer Life Flight aquí de inmediato“, agrega la persona que realizó la llamada al 911.

Lo que al día de hoy es solo un mal recuerdo para Jeremy Renner, en ese entonces parecía su final. De acuerdo con el histrión, decidió escribir sus últimas palabras a cada miembro de su familia mientras estaba en estado crítico en el hospital.

“Escribí notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, confesó con un nudo en la garganta. “Elegí sobrevivir, no me va a matar, de ninguna manera”, dijo cuando fue cuestionado sobre sus heridas. “He perdido mucho músculo y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”.

Seguir leyendo:

• Jeremy Renner vuelve a caminar y comparte un video de su proceso de recuperación

• Jeremy Renner da su primera entrevista tras el accidente que sufrió: “Elegí sobrevivir”

• Jeremy Renner se rompió más de 30 huesos en el accidente que sufrió cerca de su casa en Nevada