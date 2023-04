Kylian Mbappé se queja del PSG por haber utilizado una imagen sin su permiso: “No es Kylian Saint Germain”

La relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain pareciera nunca estar tranquila. Esta vez, Mbappé usó sus redes sociales para quejarse luego de que el club utilizó un fragmento de una entrevista de él para la renovación de abonados del club para la temporada 2023-2024.

Al delantero francés no le ha gustado que usaran una parte de una entrevista que le hicieron para salir en esta promoción del PSG y lo ha denunciado en una de sus stories de Instagram y que finalizó con “no es Kylian Saint Germain”.

“Acabo de participar en el visionado de la campaña de renovación del club para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero ciertamente no es Kylian Saint-Germain.

Kylian Mbappé ha subido a Instagram una publicación en la que manifiesta su desacuerdo con un vídeo que ha subido el PSG para la campaña de abonados en la que salía como cabeza de cartel. El conjunto parisino no le avisó que le iba a utilizar para ello. pic.twitter.com/XSyh3aqlgw — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 6, 2023

En el video de campaña del PSG, Kylian Mbappé es el protagonista de la publicidad en el que habla de lo que se siente jugar para el Paris Saint Germain sentado en una butaca en el Estadio Parque de los Príncipes y se observa varias tomas con fanáticas, categorías inferiores y niños.

Durante todo el video no sale ningún otro jugador hablando frente a la cámara, sino la narración de Mbappé también junto a imágenes de goles de varios partidos del club parisino.

Esta no es la primera vez que Mbappé se queja del uso de su imagen. También hizo este ademán a la selección de Francia y le exigió que él debía ser el dueño 100 % de los derechos de su imagen, una situación que puso delicado su trato con Les Bleus aunque terminó ganando.

A Mbappe no le gusta que el PSG use su imagen para promover la nueva campaña de abonados. Dice que no le consultaron. Una clara muestra de la independencia comercial que busca el jugador. Lo ha hecho con su selección también.

Esta es la campaña:

pic.twitter.com/RVRXncbdAQ — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) April 6, 2023

