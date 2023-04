La Casa Blanca culpa a Trump por traumática retirada de Afganistán

La Casa Blanca culpó este jueves al expresidente republicano Donald Trump y a fallos de los servicios secretos de la traumática retirada de Afganistán, pero defendió globalmente la forma en la que se llevó a cabo, único “escenario” posible.

Los documentos clasificados se enviaron al Congreso, donde los republicanos de la Cámara de Representantes investigan esta retirada, acontecida en agosto de 2021 y que consideran un fracaso del presidente demócrata Joe Biden.

BREAKING: A National Security Council review of the chaotic withdrawal from Afghanistan largely lays the blame on former President Donald Trump, saying President Joe Biden was “severely constrained” by the decisions of his predecessor. https://t.co/QDiVoOvyyA

