Semana Santa: 5 rituales que no debes hacer si eres creyente

La Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos, en representación de la entrada de Jesús a Jerusalén, y terminará el próximo 9 de abril con la Pascua. Durante estos días los fieles católicos evitan realizar algunos rituales para respetar el sacrificio que hizo el hijo de Dios por la humanidad.

Estas fechas son de reflexión y abstinencia pues se recuerda, a través de la llamada Pasión de Cristo, los momentos que vivió Jesús antes de ser crucificado y luego su gloriosa resurrección de entre los muertos.

Recordemos que la Cuaresma inició el 22 de febrero con el Miércoles de Ceniza y culminó el domingo pasado. Estos 40 días rememoran el tiempo que pasó Jesús en el desierto y actualmente se usan para preparar la Pascua.

El Jueves Santo es una fecha especial al conmemorar cuando Jesús se reunió por última vez con sus 12 apóstoles en un acto comúnmente conocido como “la última cena”. La Iglesia lo festina como la institución de la Eucaristía.

El Viernes Santo es el día que más respeto se debe guardar: Jesús murió crucificado. Esta es la única fecha en la que no se celebra la Santa Misa, explica el sitio Catholic.net. Las imágenes de Cristo se deben cubrir con una tela morada, color que significa luto.

El Sábado de Gloria o Santo se recuerda la transición de Jesús de la muerte a la resurrección. Se prepara la Pascua, por lo que es un día de reflexión y oración.

El Domingo de Resurrección es la fiesta más importante para los católicos ya que es cuando tiene sentido la religión católica. Jesús vuelve a la vida y demuestra que pudo vencer a la muerte.

Ante todo el misticismo, los fieles creyentes evitan realizar algunas cosas para respetar el sacrificio de Jesús.

¿Qué rituales no hacer en Semana Santa?

1. No comer carne roja

Los creyentes no comen carne roja durante Semana Santa debido a que este alimento se asocia con la carne de Cristo. Este mandato se cumple más el Viernes Santo, aunque la mayoría lo hace durante toda la Pascua.

2. No vestir de rojo

Se cree que no hay que vestir ninguna prenda roja porque hace alusión al diablo. La tradición es usar tonos neutros o morados.

3. Evitar los vicios

Si bien no están prohibidos, los creyentes hacen sacrificios como no tomar alcohol, fumar, los juegos de azar, etc. Se debe hacer con moderación para respetar la Pascua.

4. No tener relaciones sexuales

El ayuno y la abstinencia también se lleva al plano carnal. Los más creyentes no se dejan llevar por la pasión, así que evitan tener contacto sexual.

5. No usar clavos

Una creencia curiosa es evitar clavar todo tipo de cosas. Recordemos que Jesús fue clavado en la cruz y hacerlo recuerda su sufrimiento, principalmente en Viernes Santo.

