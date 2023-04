Diddy todavía le paga a Sting $5,000 dólares diarios en regalías por su canción “Every Breath You Take”

El rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs confirmó recientemente en la red social de Twitter que aún le pagaba regalías al líder de la banda de rock The Police, Sting unos $5,000 dólares diarios por usar la canción “ Every Breath You Take”.

Diddy quien había utilizado el gran éxito para su homenaje de 1997 al difunto Notorious BIG. Aclaró que no eran $2,000 dólares como en un principio se creía que el rapero le pagaría a Sting. En el tweet Sean escribió: “No. 5K al día. ¡Amor para mi hermano @Official Sting!”, dijo.

Por su parte, Sting expresó que con el dinero “puse a un par de mis hijos en la universidad con las ganancias, y Diddy y yo seguimos siendo buenos amigos”, señaló.

Esta no sería la primera vez que acuerdos de pagos entre ambos artistas llegan a los titulares. En 2003, Sting confesó que cuando Elton John escuchó “I’ll Be Missing You” le dijo que sería millonario.

No obstante, el pago de Diddy por $5,000 dólares diarios a Sting no afecta mucho su bolsillo, de acuerdo con Forbes se estima que sólo en el 2022, el rapero ganó $90 millones de dólares por su asociación con Circo vodka, su patrimonio alcanzaba los $740 millones de dólares en el 2019.

