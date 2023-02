Bad Bunny se une al Top 10 de los artistas mejor pagados de Forbes

Una vez más, el cantante puertorriqueño Bad Bunny vuelve a hacer historia; y es que se convirtió en el único artista latino en debutar dentro de la lista de la revista Forbes de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo.

De acuerdo con el listado compartido por la revista, el intérprete de “Me porto bonito” ocupa la posición #10 con un ingreso de 88 millones de dólares. Esta jugosa cantidad sería el producto de sus dos giras: “El último tour del mundo” y “The World’s Hottest Tour”.

Sin embargo, Bad Bunny se vio precedido por personalidades como: Taylor Swift (posición #9) con una cifra de 92 millones de dólares, la mayor parte proveniente de ganancias de la música que lanzó en años anteriores, así como de su álbum Midnights y la gira Eras Tour.

El octavo lugar se lo lleva el director James Cameron, con 95 millones, debido a su éxito en taquilla “Avatar: The Way of Water”, mientras que el icónico grupo Rolling Stones, con 98 millones, se coronó como el séptimo mejor pagado.

Brad Pitt tampoco se perdió la oportunidad de figurar en el Top Ten de Forbes, en su caso dentro de la posición #6, esto gracias a la venta mayoritaria de su productora Plan B, así como su participación en cintas como “Bullet Train”, “Babylon” y “The Lost City”.

En el #5 tenemos a los co-creadores de Los Simpson, James L. Brooks y Matt Groening, con una ganancia de 105 millones de dólares. A su vez, El dúo de Trey Parker y Matt Stone se llevaron el puesto #4 gracias a los 160 millones de dólares recaudados como resultado del acuerdo heredado de HBO Max y su comedia musical Book of Mormon.

La posición #3 y #2 corresponden al actor, director y guionista Tyler Perry, con 175 millones de dólares, y a Sting, ganador de 17 premios Grammy, ocupa el segundo lugar con ingresos por 210 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, el puesto número lo ocupa el grupo de rock progresivo Génesis, con 230 millones de dólares. ¿La razón? La venta de sus derechos musicales por 300 millones a Concord Music Group, mientras que resto de sus ingresos en 2022 proceden de las regalías de giras y música grabada.

