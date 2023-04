Alfredo Adame responde a Laura Bozzo tras llamarlo “muerto de hambre”: “Achicharrado como si tuviera 60 años de uso”

Recientemente, Laura Bozzo presumió su nueva faceta como DJ en una discoteca de la Ciudad de México, demostrando que la edad no es una limitante para atreverse a cumplir nuevos sueños.

Lo que la presentadora peruana quizá no se imaginó, es que sería comparada con Alfredo Adame y este hecho la hizo estallar durante una entrevista con el programa “Hoy Día”.

“Ay por favor no sé ni quienes son, no me mencionen gente que de verdad para mí no existe, Laura Bozo no tienen comparación con nadie, yo no hago esto por interés económico, no soy una muerta de hambre como otros que no tienen para el pan ni para la torta”, dijo la abogada.

Alfredo Adame llama “achicharrada” a Laura Bozzo

Por su parte, Alfredo Adame ejerció su derecho de réplica en el programa “La Mesa Caliente”, y ahí dio una respuesta contundente a Laura Bozzo.

“Fíjate que el motor de la camioneta quedó todo achicharrado igual que la cara de Laura Bozzo, mi motor quedo quemado, achicharrado como si tuviera 60 años de uso, igualito que Laura Bozzo”, dijo el presentador.

“Alfredo, no te parece que es muy feo que hables así a una mujer”, sugirió Mirka Dellanos a Adame, pero en ese momento se cortó el enlace teléfónico.

