Hijo de Alfredo Adame desaprueba participación de su papá en Marcha LGBTT+: “Estoy muy decepcionado”

El estado natural de Alfredo Adame es estar en el ojo del huracán, esta vez debido a que participará en la Marcha LGBT+ 2023 en la Ciudad de México, lo cual ha sido repudiado por diversos integrantes de la comunidad, incluido su propio hijo.

El presentador se dará cita por segunda vez en la protesta que se realiza año con año, tal como lo anunció el Comité Gay Pride LGBTTTI+. Sin embargo, este acto le ha valido decenas de comentarios en su contra.

De hecho, el propio hijo de Alfredo Adame, Sebastián Adame, se lanzó en su contra y le dirigió unas contundentes palabras en sus historias de Instagram: “Mi papá no tiene nada que hacer metido en la marcha, no merece estar ahí”.

Por si lo anterior fuera poco, el joven se sintió decepcionado de que invitaran a su polémico progenitor al evento anual.

“Mi papá no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿por qué lo invitaron? esta fuera de mi compresión, pero estoy muy decepcionado”, enfatizó.

Alfredo Adame es “un padre ejemplar”

Fue en conferencia de prensa, donde Angelo Diep, presidente del comité Gay Pride LGBTTTI+, justificó la presencia de Adame porque lo considera “un padre ejemplar” por haber apoyado a su hijo Sebastián cuando le dio a conocer su orientación sexual.

“Para mí es algo increíble que él como padre lo haya aceptado, lo haya apoyado, puesto que algún día pensé y algún día sueño y quiero con que mi papá también me acepte, y creo que es una forma de que distintos padres se den cuenta de que no es imposible, que siempre el amor rompe esas barreras, esos muros”, dijo.

“Cuando mi hijo Sebastián a las 7 de la noche me habló y me dijo: ‘Papá, ¿te puedo ir a ver? Papá soy homosexual’, se me salieron dos lágrimas, me levanté de la cama y le dije: ‘Te amo, te respeto, te adoro y al primero que te falte al respeto le rompo la ma%&$’”, agregó Adame por su parte.

