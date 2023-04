Corredor italiano que murió tras ser atacado por un oso intentó defenderse con una rama rota

Un corredor que salió a entrenar cerca de su casa por la noche terminó siendo asesinado por un oso pardo, que lo atacó dejando heridas mortales que impidieron que fuera salvado.

Según los investigadores italianos, el corredor que murió tras ser atacado por un oso en los Dolomitas italianos había intentado ahuyentar al enorme animal con una rama rota.

En el lugar de los hechos se encontró una rama rota manchada de sangre, y la policía y la fiscalía local barajan la teoría de que el hombre la utilizó para defenderse.

El corredor italiano Andrea Papi, de 26 años, fue atacado por un oso pardo aún no identificado durante una carrera nocturna de entrenamiento por senderos cercanos a su casa. Según las autoridades, se ha encontrado ADN del oso en las heridas que Andrea tenía en los brazos, el estómago, la cabeza y la garganta.

De acuerdo con medios locales, el incidente de Caldes, cerca de Trento, en los Dolomitas italianos, es la primera víctima mortal de un oso y se produce apenas un mes después de que otro hombre fuera atacado cerca de allí.

Se denunció la desaparición de Andrea el miércoles por la tarde, después de que su novia, Alessia Gregori, alertara a la policía de que no había vuelto para cenar con ella y su madre.

La policía y los servicios de rescate de montaña se pusieron inmediatamente en marcha para buscarlo, y un equipo de búsqueda con perros encontró su cuerpo en la madrugada del jueves.

Consejo de los expertos

Los expertos en fauna salvaje afirman que, en caso de encontrarse con un oso, lo mejor es no antagonizar e intentar alejarse con calma y no ponerse agresivo. Al parecer Andrea no actuó como aconsejan los expertos y trato de enfrentarse al oso con una rama.

Se cree que unos 90 osos viven en los bosques de los alrededores de Caldes y las autoridades afirman que se han producido siete ataques en los últimos 23 años, pero que éste es el primero.

Seguir leyendo:

• Oso polar mata a una mujer y a su bebé de un año en un ataque “extremadamente raro”

• Habitantes de Minnesota intentaron alimentar a un oso atrapado en una alcantarilla con dulces y comida para gatos

• EE.UU. podría levantar las restricciones y permitir la cacería de osos grizzlies en los parques Yellowstone y Glacier