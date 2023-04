El Real Madrid perdió en casa con el Villarreal con dos golazos de Samuel Chukwueze

El Real Madrid perdió 2-3 con el Villarreal en el Santiago Bernabéu en la jornada 29 de La Liga, en lo que fue el último partido antes de enfrentarse al Chelsea en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Samuel Chukwueze fue el héroe para el Villarreal tras convertir dos golazos ante una defensa del Madrid que no mostró ninguna seguridad en casa y que hizo notar las ausencias de Eder Militao y Dani Carvajal en la zaga de los madrileños.

Carlo Ancelotti, entrenador del equipo merengue, hizo varios cambios en el once titular respecto al partido con el FC Barcelona de Copa del Rey durante el fin de semana con Ceballos, Lucas Vázquez, David Alaba y sin Luka Modric en el campo.

El Madrid comenzó ganando el encuentro con una jugada de Marcos Asensio y Vinícius Jr. que el español terminó rematando y rebotó en el defensa español Pau Torres para el gol en propia puerta en el minuto 16.

CHUKWUEZE TURNS NACHO INSIDE AND OUT AND EQUALIZES VS. REAL MADRID 😨 pic.twitter.com/xaXklhhSJe — ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2023

Luego empezó la noche mágica para Chukwueze, quien convirtió un golazo tras recibir un pase del argentino Gio Lo Celso y en un recorte le hizo una finta que dejó a Nacho en el piso y luego definió de pierna zurda para empatar el marcador 1-1.

Vinícius Jr. puso arriba nuevamente a los merengues con otra gran jugada individual del brasileño y tras quitarse hasta tres jugadores de encima definió sutilmente con su pierna derecha para dar una ventaja que parecía definitiva para el Real Madrid.

Karim Benzema salió por Federico Valverde, pensando en el encuentro del miércoles ante el Chelsea por los cuartos de final de la Champions League.

José Luis Morales empató las acciones en el minuto 70 y el Madrid pareció dormirse ante un Villarreal que no se echó para atrás y buscó la victoria durante todo el encuentro.

INCREDIBLE SOLO GOAL BY VINICIUS TO PUT MADRID AHEAD 🤩 pic.twitter.com/WvG2ny0OA8 — ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2023

Y en el minuto 80, nuevamente Samuel Chukwueze batió a Thibaut Courtois con un potente remate de zurda desde fuera del área para así sentenciar la goleada a favor del submarino amarillo.

Con esta derrota, Real Madrid queda a 12 puntos del FC Barcelona con un partido más disputado que parece decretar a los blaugranas campeones a falta de más de 8 jornadas. CHUKWUEZE FROM OUTSIDE THE BOX TO MAKE IT 3-2 VILLARREAL OVER REAL MADRID 😳 pic.twitter.com/U8Zris21Pb— ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2023

Sigue leyendo:

Erling Haaland llega a 30 goles en la temporada con una acrobacia que le está dando la vuelta al mundo (Video)

Acusan al presidente de la UEFA de presuntamente haber mentido en su currículum para obtener un cargo

La prensa de Italia rendida a Guillermo “Memo” Ochoa tras gran actuación con el Salernitana