Jorge Sánchez es criticado en Países Bajos: el defensor mexicano es señalado constantemente en el Ajax

Llegar al fútbol de Europa no es una tarea sencilla. Pero mantenerse en el balompié europeo parece ser el punto más complejo en la carrera de un futbolista. Santiago Giménez demostró que tenía la calidad suficiente para llegar a Países Bajos y deslumbrar con sus actuaciones en su primer año. Pero no todos corren con la misma suerte y un ejemplo de ello es Jorge Sánchez.

A pesar de las circunstancias adversas que está afrontando el exdefensor de las Águilas del América, Sánchez ha tenido muchas oporrtunidades en la plantilla del Ajax de Ámsterdam. Pero sus minutos de juego han sido cuestionados por analistas y exjugadores del histórico conjunto neerlandés.

“Las compras del Ajax las hemos tratado mil veces, Jorge Sánchez es una de las que no era necesario gastar millones. Ha jugado de forma desastrosa. No se comprende por qué sigue siendo alineado”, dijo el periodista Kenneth Pérez en unas declaraciones recopiladas por Fox Sports.

Un defensor de “equipo chico”

Jorge Sánchez ha tenido varias oportunidades en la defensa del Ajax de Ámsterdam. El mexicano ha jugado 23 partidos con la camiseta de su club, ha podido marcar un par de goles y repartir una asistencia. Pero el desempeño del azteca fue comparado con las actuaciones de jugadores que militan en clubes de media tabla hacia abajo.

“Es bastante especial que un lateral tan mediocre juegue en el club más grande de Holanda. No es mejor que, digamos, la defensa del SC Cambuur. Si pelea por un balón da incertidumbre en todo. También fue desastroso contra Go Ahead Eagles; nunca ayuda ni sirve cuando debe hacerlo”, explicó. 🇲🇽⚽️El gol de Santiago Giménez para empatar el partido , Jorge Sánchez no cierra para evitar el gol

al medio tiempo@Feyenoord 1-1 @AFCAjax pic.twitter.com/uCECYeMMjM— Luis Rodríguez (@luis_chivigol) April 5, 2023

