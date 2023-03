Jorge Sánchez, el mexicano que habría decepcionado en Europa y sería tildado como un fichaje erróneo

🇲🇽|Otra actuación flojita de Jorge Sánchez, defensivamente sufrió mucho y sigue sin poder entrar en dinámica ofensiva.

No ha sido la temporada esperada pero no me parece que sea el fin, a muchos jugadores les pasa en adaptación. Pero aquí el problema es que Jorge ya tiene 25 pic.twitter.com/sk2jseKljC