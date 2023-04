Revelan detalles de la nota suicida del padre de Utah que asesinó a su familia entera

A principios de este año un asesinato múltiple conmovió a la gente de Utah, pues un padre había terminado con la vida de toda su familia para después suicidarse y ahora la policía local ha dado más detalles sobre el incidente.

Michael Haight, de 42 años, mató a tiros a su mujer, a la madre de ésta y a los cinco hijos de la pareja el 4 de enero dejó a su familia una retorcida nota de suicidio en la que confesaba que prefería “pudrirse en el infierno” a tener que lidiar con su mujer un día más.

En la carta suicida, dada a conocer por las autoridades locales, el asesino afirmaba que su esposa Tausha le había empujado a la violencia. Haight lo hizo a pesar de que las investigaciones mostraban que él era el maltratador en la familia, y su esposa la víctima.

“Esto no tiene sentido y no puedo soportarlo ni un día más. No seremos una carga para la sociedad. Seguí pidiendo ayuda y no me escucharon”, escribió Haight. “Prefiero pudrirme en el infierno que aguantar un día más esta manipulación y control sobre mí”, escribió el asesino.

Además de asesinar a su esposa, Haight le quitó la vida a sus hijas Macie, Briley, Sienna, y sus hijos Ammon y Gavin, así como la madre de Tausha, Gail Early, de 78 años.

La policía local y la ciudad de Enoch también han hecho públicas las perturbadoras imágenes del tiroteo grabadas por la cámara de seguridad, en las que se ve a los agentes recorriendo la casa de la familia en un inquietante silencio mientras los cadáveres yacen en su interior.

Antecedentes de maltrato

El 19 de diciembre, dos semanas antes de que Michael Haight disparara mortalmente contra su familia antes de suicidarse, asistentes sociales estuvieron en la casa de los Haight en la pequeña localidad de Enoch, según muestran los documentos del caso de la División de Servicios para la Infancia y la Familia de Utah obtenidos por el Deseret News a través de una solicitud de registros públicos.

La agencia había abierto la investigación 11 días antes basándose en los abusos contra la hija mayor de la pareja ocurridos en años anteriores. El último presunto maltrato ocurrió pocos días antes de la visita, cuando Haight fue acusado de tirar al suelo a su hijo de 7 años después de que se enfadara con él.

Su esposa, Tausha Haight, dijo a un asistente social que estaba preocupada por el tono que había empleado su marido y “por su aspecto cuando está enfadado”, según revela el informe.

Los registros publicados anteriormente mostraron que las autoridades habían investigado a Haight por abuso infantil en 2020, pero que la policía y los fiscales decidieron no acusarlo.

Seguir leyendo:

• Padre de Utah, Michael Haight, mató a su esposa y 5 hijos antes de suicidarse, después de que ella le solicitó el divorcio

• VIDEO: Hombre roba patrulla, protagoniza persecución a toda velocidad y muere al saltar del auto

• Utah se convierte en el primer estado de EE.UU. que restringe el acceso de los menores a las redes sociales