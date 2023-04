Rosario Dawson pasa al primer plano del universo Star Wars con “Ahsoka”

LONDRES – Rosario Dawson se dio un baño de masas con los fans de Star Wars durante el panel dedicado a la nueva serie “Ahsoka” que abrió la jornada del sábado en la convención Star Wars Celebration que está teniendo lugar este fin de semana en Londres.

La actriz neoyorquina ya es una de las favoritas de los fanáticos, muchos disfrazados como el personaje que tendrá su propia serie a partir de agosto en Disney+.

“Ahsoka” -escrita por David Filoni- nos sitúa después de la caída del Imperio y sigue a la antigua jedi Ahsoka Tano en su investigación de una nueva amenaza en un momento vulnerable de la galaxia, según ha comunicado Lucasfilm.

El personaje de Ahsoka fue concebido por el propio Filoni y George Lucas para la serie de animación “Star Wars: The Clone Wars” (2008) como una Jedi Padawan de Anekin Skywalker. Filoni comentó en el escenario cómo en las primeras reuniones le planteó a Lucas una aparendiz de jedi llamada Ashla. Lucas replicó que quería una padawan para Skywalker y le cambió el nombre a Ahsoka.

Desde entonces ha aparecido en la también serie animada “Star Wars Rebels” y en el film “The Rise of Skywalker” (2019) solo como una voz -la de la actriz Ashley Eckstein- en un momento puntual. No fue hasta 2020 cuando Rosario Dawson comenzó a interpretar el papel en la segunda temporada de “The Mandalorian” y volvió a aparecer en la serie “The Book of Boba Fett” en 2022.

Dawson explicó el reto de meterse en la piel de Ahsoka y confesó que el proceso diario de maquillaje y los entrenamientos físicos de hasta 14 horas diarias -tiene muchas escenas de lucha y es ambidextra- la ayudaron en el proceso de interiorizar a un personaje que es “solitario, como mucho héroes y villanos que sacrifican mucho por su objetivo”.

El elenco de “Ahsoka”

Junto a Dawson, Filoni y el productor Jon Favreau, subieron al escenario el resto de actores de Ahsoka: Lars Mikkelsen, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Diana Lee Inosanto, Ivanna Sakhno y Ray Stevenson.

Después de haber sido la voz del Grand Admiral Thrawn en “Rebels”, ahora Mikkelsen pondrá también cara al maligno personaje, según se anunció esta mañana desatando la locura de los 4,500 fanáticos presentes en la sala.

Bordizzo interpreta a Sabine Wren, una joven guerrera mandaloriana que también apareció antes en “Rebels”.

Winstead interpreta el papel de Hera Syndulla, una general de la Nueva República que pilota la nave The Ghost.

Lee Inosanto es Morgan Elsbeth, la sirviente del Grand Admiral Thrawn, que ya apareció en “The Mandalorian” luchando contra Ahsoka y será una de sus enemigas más peligrosas.

La actriz ucranio-americana Ivanna Sakhno es Shin Hati, una aprendiz de Baylan Skoll, personaje que interpreta Stevenson. Skoll es un maestro Shin que utiliza la Fuerza.

Durante el panel también se anunciaron los directores de los diferentes episodios de “Ahsoka”: el propio Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennnifer Getzinger, Geeta Patel y Rick Famuyiwa. La música es de Kevin Kinner.

El gran ausente fue Hayden Christensen, quien interpreterá en “Ahsoka” a Anekin Skywalker, personaje que le hizo famoso en los episodios II (“Attack of the Clones”) y III (“Revenge of the Sith”) de la trilogía original.

En el teaser estrenado el primer día de Star Wars Celebration se pudo ver de espaldas a quien parece Christensen en el papel de Anekin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader. Foto: Lucafilm

