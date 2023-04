Ben Affleck sorprende a muchos tras hablar español fluidamente durante una entrevista

El actor, director, productor y guionista estadounidense, Ben Affleck, sorprendió a propios y extraños tras hablar un español con mucha fluidez.

Un vídeo que mostró al californiano, hablando sobre su nueva película “Air”, en español, ha dejado a todo el mundo atónito.

La entrevista se la concedió a una cadena de radio española, quien publicó parte de la entrevista en TikTok, en la que Affleck explica parte de su proceso de pensamiento detrás de la película en un español muy bien hablado.

Incluso, fue con tanta facilidad, que Affleck se dio el lujo de bromear con facilidad mientras hablaba español.

El director provocó algunas bromas en los comentarios de las personas que interactuaron en la publicación: “El cambio de Ben a Benito“, escribió.

Sin embargo, lejos está de ser la primera vez que Affleck demuestras todos sus dotes del español.

No es algo nuevo

El nacido en California ha utilizado este idioma en algunas entrevistas de prensa en alfombras rojas y también con paparazzi.

Pero no es que en algo tenga que ver su esposa Jennifer López, quien tiene ascendencia puertorriqueña, sino que Affleck aprendió el idioma cuado era joven.

Y es que cuando él tenía 13 años, vivió en México durante todo un año, filmando un programa de televisión y allí aprendió el idioma, según reveló a Kelly Clarkson, en su programa de entrevistas diurno.

Affleck también compartió que su hija Violet, con su ex esposa Jennifer Garner, estaba estudiando español en la escuela y se había vuelto tan bueno que lo animó a mejorar sus habilidades lingüísticas para que ella no lo superara.

“No me importa que no pueda hacer tu tarea de matemáticas, pero no vas a ser mejor en español que yo”, bromeó.

El vídeo que se hizo viral

El vídeo que se hizo viral de Affleck hablando español se puede encontrar con facilidad en la Internet, hablando de la película que tratará sobre la asociación revolucionaria entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike.

“La cosa importante a entender es que esto no es la historia de Michael Jordan. No son sus derechos, no tenemos nada de él, es importante para respetarlo, pero no fue a hacer esa película. Entonces tuve la oportunidad de hablar con él o algo como eso y le pregunté qué son las cosas más importantes de esta historia para ti y él me dijo tres cosas, me preguntó si voy a tener el personaje también de Jorge, y el más importante, me dijo, ‘tienes que tener Viola Davis, para mi madre’. Eso es como que te digan que si tienes que jugar baloncesto, pero tienes que tener a Michael Jordan”, dijo en su momento.

