Conoce el rancho de Joan Sebastian que Julián Figueroa puso en alquiler por falta de dinero

Además de obtener ingresos de la música, Julián Figueroa, quien nació producto de la relación de Maribel Guardia y de Joan Sebastian, también llegó a recibir algo de dinero por el alquiler del antiguo rancho de su papá, el cual se ubica en la ciudad de Cuernavaca, un destino vacacional de fin de semana y muy cercano a la Ciudad de México.

La propiedad la llegó a ofrecer en renta, a través de la plataforma de Airbnb, y su costo por noche rebasaba los $6,600 pesos, algo así como $320 dólares.

“Este alojamiento único tiene mucho espacio para que disfrutes con los tuyos. Reuniones privadas con amigos en la terraza. Noches de karaoke, no límite de ruido. Alberca al aire libre sin horario límite. Solía ser la residencia de fines de semana de Joan Sebastian”, es como se anunciaba la histórica residencia por medio de la famosa plataforma de hospedaje.

El costo por noche solo incluía la utilización de tres de las recámaras y de tres de los baños, mientras que el resto de los dormitorios y de los sanitarios fueron inhabilitados para su alquiler. La ocupación máxima permitida era de 7 huéspedes.

Además del acceso a los dormitorios, los visitantes también podían hacer uso de la cocina, el comedor, las salas, la terraza interior, entre otras habitaciones.

Al exterior hay extensas áreas verdes, terrazas, piscina con área de spa, comedor exterior, área de barbacoa, los famosos establos, así como el picadero y un busto con la imagen de Joan Sebastian.

También cuenta con bungalows, un espacio que actualmente es utilizado para que duerman los empleados a cargo del cuidado del hermoso rancho que fue del ‘Poeta del Pueblo’.

Desde diversos puntos del rancho a se tienen unas muy lindas vistas panorámicas, lo que le da un plus al antiguo rinconcito del gran Joan Sebastian.

Tras ponerlo en alquiler, Julián fue duramente criticado, pero él se defendió y aseguró que lo único que buscaba era obtener recursos para su mantenimiento y no lucrar con la imagen de su padre.

“No es tanto vender la imagen de Joan Sebastian, no es lo que estamos haciendo, es vender el hospedaje y la experiencia de pasarlo en un lugar tranquilo. Es una forma de que se mantenga auto sustentable y mantener un lugar que es tan valioso para mí, no en cuestión monetaria, porque lo más fácil sería venderlo, pero, al contrario, por el respeto que yo le tengo a ese lugar, es una forma de mantenerlo digno y de que no quede en el olvido”, se defendió Julián, en entrevista con el programa ‘Hoy’.

