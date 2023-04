De España a México: el Sporting de Gijón jugará un par de partidos contra clubes de la Liga MX

O Sporting Gijon, da LaLiga 2 e uma das equipes do Grupo Orlegi também fará amistosos no México contra as outras equipes integrantes do grupo de investimentos.



16/07 – 🆚️ Atlas

19/07 – 🆚️ Santos Laguna

23/07 – 🆚️ Atlético La Paz pic.twitter.com/LSGV69jgUx— Liga MX BR 🇲🇽 (@Liga_MxBR) April 11, 2023