Guillermo Ochoa y su jugada perfecta en Europa: Memo podría llegar al Inter de Milán

Guillermo Ochoa salió de las Águilas del América en medio de críticas. El arquero mexicano era el blanco de los memes en cada descalabro del conjunto azulcrema. Pero el cambio de aire de Memo lo fortaleció al punto de que puede llegar a un gigante de Europa como el Inter de Milán.

El arquero de la Selección Mexicana tomó la decisión de irse al Salernitana de la Serie A con la intención de mantenerse en un óptimo nivel y poder llegar al Mundial de 2026. Pero los objetivos de Memo fueron superados con creces al punto de poder ser adquirido por el Inter.

El portal TuttoSalernitana indica que Ochoa estaría en el radar del Inter de Milán. El veterano guardameta de 37 años de edad está viviendo una segunda juventud en el fútbol italiano. La principal razón que seduce a la directiva milanista tiene que ver con el contrato del azteca. Ochoa vence su vínculo con el Salernitana en junio de este año y, hasta los momentos, no ha habido un acuerdo para establecer una renovación. En este sentido, Memo podría firmar gratis.

El destacado rendimiento de Guillermo Ochoa

Desde que Memo llegó al fútbol italiano se apoderó de la titularidad en el Salernitana. Guillermo Ochoa ha jugado 12 partidos en Serie A en los que acumula 22 goles en contra y un par de duelos con la meta sin batir. A pesar de que no son grandes números, las actuaciones del azteca han evitado goleadas en contra y también han otorgado puntos valiosos para el club.

Todo parece indicar que el paso de Memo Ochoa al fútbol Italiano fue más que acertado. En caso de que el arquero mexicano mantenga el ritmo en los próximos años, su nombre difícilmente será excluido en la lista de México en el Mundial de 2026. 🇮🇹 | Team of the Week



Serie A's Round 29 is already behind us, which means we can unveil our latest TOTW! 🤩



Eight different sides are represented in our XI, as Guillermo Ochoa and Leonardo Sernicola share our Player of the Week award. 🤝 pic.twitter.com/KUya1o15LT— Sofascore (@SofascoreINT) April 9, 2023

