Georgina Rodríguez presumió lujoso yate en Instagram y le recordaron que no sería nada sin Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez volvió a dar de que hablar en redes sociales luego de que posteara en su cuenta de Instagram un carrusel de 10 fotografías en las que presumió de un lujoso yate adquirido por la familia en el 2020. Sin embargo, los internautas en redes sociales le recordaron que su progresión jamás hubiese sido posible sin Cristiano Ronaldo.

El pasado 8 de abril la influencer publicó un post en su cuenta de Instagram en que aparecen varias fotografías de ella con el astro luso y sus hijos disfrutando de las vacaciones que han tenido en la embarcación.

“Aquella tarde de verano que fuimos a comprar nuestro barco. Alguna fotico de aquel mágico verano. 2020”, escribió.

En las imágenes se ve a Cristiano Ronaldo, sus pequeños hijos y la modelo, pero algunas postales dejaron en evidencia la ostentosa vida que lleva la pareja. En una de las fotos aparece un juego de toallas de la marca Louis Vuitton, según la página Luxury Shops, cada pieza vale $640 dólares.

En otra instantánea, algunos platos de comida están posados sobre individuales de la marca Dior y cada uno costaría $480 dólares. Otro los lujosos detalles captados en las imágenes fueron algunas carteras de Rodríguez de diferentes marcas como: Prada, Louis Vuitton, Chanel y Hermés.

Dicen que Georgina Rodríguez no sería nada sin Cristiano Ronaldo

La publicación alcanzó los 7.6 millones de likes en tres días y obtuvo una interacción de más de 23.000 comentarios en los cuales los internautas criticaron a la influencer de 29 años por “presumir” lujos y le recordaron que todo lo que ha conseguido ya sido gracias a Cristiano Ronaldo.

“Que sería Georgina sin un Cristiano en su vida“; “Sin Cristiano no hay lujos, no hay nada”; “¿Nuestro? Son muchas personas, creo que dirás cuando acompañaste a Ronaldo a comprar su barco”; “Por favor, tantita humildad. Sin CR7 no serías nada”; “Lo que no muestra CR7, lo muestra ella”, fueron algunas reacciones en Instagram.

De acuerdo con información del diario británico The Sun en 2021, el barco del jugador portugués fue adquirido por $6.5 millones de dólares. La exposición mediática de Georgina Rodríguez ha crecido como la espuma desde que se estrenará en la plataforma Netflix un reality show sobre su vida y el cual ya cuenta con dos temporadas.

