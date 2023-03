Georgina Rodríguez dijo que no le regalará mas autos lujosos a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez está acaparando los reflectores debido al estreno de la segunda temporada de su reality show en Netflix, ‘Soy Georgina’. En una reciente entrevista donde promocionaba su proyecto, la influencer reveló que tomó la decisión de no regalarle más autos lujosos a Cristiano Ronaldo.

Rodríguez y CR7 forman una de las parejas más mediáticas y siempre suelen ser noticia debido a los ostentosos regalos que ambos se dedican en fechas importantes como aniversario o cumpleaños. En una entrevista para el famoso programa ‘El Hormiguero’ en España, Georgina conversó con Pablo Motos sobre la segunda temporada del reality que protagoniza y precisó que autos caros ya no formarán parte de su catálogo de regalos por no ser algo original.

El presentador cuestionó a la modelo sobre que le obsequiaba a su pareja y ella contestó qué el jugador no era alguien materialista. Inmediatamente Motos bromeó diciendo: “Claro, no lo es porque no le quedan cosas para comprar, ya las tiene todas”.

Fue ahí cuando ‘Gio’ explicó que le ha regalado “tres coches, y ya no más. Ya no es original”. Posteriormente reveló que en el último cumpleaños del portugués le dio su tiempo. “Mi cumpleaños siempre ha coincido en partidos y pasamos pocos cumpleaños juntos por su carrera, pero esta vez hemos podido pasarlo juntos”.

‘El Bicho’ es conocido por su gran predilección por los automóviles y una amplia colección de vehículos muy exclusivos y de alta gama. Hace unos meses la pareja fue viral luego de que Rodríguez le obsequiara un Rolls Royce Dawn descapotable valorado en más de medio millón de dólares. Este coche ha sido el tercero que la modelo le ha regalado al portugués. Anteriormente le había entregado un Cadillac Escalade (2021) y un Mercedes Clase G Brabus (2022).

