Critican a Georgina Rodríguez por alabar el trato que dan a las mujeres en Arabia Saudí

La empresaria y modelo Georgina Rodríguez está en el ojo del huracán. Esta vez la pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, está dando de qué hablar por unas declaraciones que ofreció sobre Arabia Saudí tras un par de meses de haberse mudado junto a sus cinco hijos para acompañar al deportista en su nuevo equipo, el Al Nassr.

Durante una entrevista en el programa español ‘El Hormiguero’ con el carismático presentador Pablo Motos, Georgina hizo unas declaraciones que causaron revuelo en las redes sociales. Al ser cuestionada sobre cómo se había adaptado a la cultura árabe, la modelo respondió que “es un país maravilloso” y que “cuidan muchísimo a las mujeres, a sus hijos… la gente es muy detallista y muy generosa”.

Estas palabras desataron la ira de diferentes movimientos feministas en redes sociales, que reclaman una mayor ampliación de los derechos de las mujeres en los países árabes. En Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres no pueden elegir pareja de manera autónoma, deben tener el permiso de su padre o tutor, lo que ha llevado a muchas críticas a las declaraciones de Georgina.

No sé yo si Georgina lleva razón cuando dice que en Arabia Saudita cuidan mucho a las mujeres.



El polígrafo dice que… MIENTE#GeorginaEH pic.twitter.com/PxuAqgAtKl — Hernández Culé (@Hernandezcule_) March 22, 2023

Otro punto que generó reacciones en redes sociales fue un comentario sobre la crianza de sus hijos Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina y Bella Esmeralda sobre mirar videos de niños que padecen hambre cuando no quieren comer.

“En casa no se tira la comida. Siempre les digo, la comida no se deja, si no, para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Esto es lo que os puede pasar'”, dijo Georgina: "Cristiano no es nada superficial".🤷‍♀️

A mis hijos les pongo videos de "Niños q pasan hambre" cuando no quieren comer" 😤 Perdona?

"En Arabia Saudita a las mujeres se las trata muy bien" 🤬WTF!!

"Soy una privilegiada px Cristiano me eligió a mi" 🤦‍♀️Perdona?#GeorginaEH— Eli Ruiz (@EliRuiz08426911) March 22, 2023

Además, Georgina compartió un incidente en el que su hijo llegó llorando del colegio porque otro niño lo había golpeado. En lugar de animarlo a defenderse, ella lo alentó a seguir su educación pacífica y a no caer en la violencia. “Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti”, explicó.

Desde este 24 de marzo está disponible la segunda temporada del reality de la empresaria llamado ‘Soy Georgina’ en Netflix.

