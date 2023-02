Daniella Chávez prometió revelar video sexual con Cristiano Ronaldo si su equipo en Chile logra ser campeón

Luego de la polémica que se desató el pasado sábado en redes sociales tras la confesión de Daniella Chávez ante un supuesto encuentro sexual con Cristiano Ronaldo, la modelo dijo tener pruebas y prometió sacar a la luz pública el video si O’Higgins, su equipo en Chile, sale campeón.

Después de la revelación en su cuenta oficial en Twitter, Chávez tuvo varias interacciones con sus seguidores y uno de ellos le manifestó que su prima había leído el tarot y O’Higgins saldría campeón si publicaba el video sexual con ‘El Bicho’.

“Dani, tengo una prima que lee el tarot. Dice que si subes el video O’Higgins sale campeón”, indicó el internauta. Este comentario tuvo una respuesta por parte de la chilena, quien accedió a hacerlo público si su equipo lograba el campeonato.

“Que salgan campeón y lo subo”, contestó la modelo de OnlyFans. El seguidor insistió en que solo tendría efecto si compartía la grabación primero, de lo contrario O’Higgins no sería campeón. “No, si lo subes antes hace efecto, si no, no. Ahí te la dejo”, dijo. Sin embargo, Daniella no respondió más a esta interacción.

DANI TENGO UNA PRIMA QUE LEE EL TAROT DICE QUE SI SUBES EL VIDEO OHIGGINS SALE CAMPEON — yaro oficial 😏 (@Yaro_uch) February 24, 2023

La supuesta relación entre la chilena y Cristiano Ronaldo se habría dado en el año 2015 cuando aún era jugador del Real Madrid y recién finalizaba su relación con la modelo Irina Shayk. Ya en 2016 conoció a su actual pareja Georgina Rodríguez.

Chávez es una confesa aficionada del fútbol y ha demostrado su pasión por las Águilas del América en México. Mientras que en Chile lo hace por O’Higgins. En algunas entrevistas ha revelado que con todo el dinero conseguido en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, desea usarlo para convertirse en propietaria del club e intentar sacarlo de los últimos lugares del torneo local.

