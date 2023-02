La modelo de OnlyFans Daniella Chávez confesó haber tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo

La modelo e influencer chilena y declarada fan del Club América en la Liga MX, Daniella Chávez confesó este sábado a través de las redes sociales que tuvo un encuentro de carácter sexual con Cristiano Ronaldo, quien actualmente se encuentra en Arabia Saudita bajo las filas del Al Nassr.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Chávez hizo la revelación y preguntó a sus seguidores si se trataba de una infidelidad. “Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano Ronaldo somos infieles? Solo fue sexo y con permiso por mi lado del no. El sexo libre también existe”, escribió.

Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, Pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con @Cristiano somos infieles ? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe 💋 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

La influencer posteó dos tuits más en el que afirmó haber negado este hecho el cual hacía público por no poder esconderlo más. También asomó una posible infidelidad de un jugador argentino. “Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más”, indicó.

Siempre lo negué , Invente mucho para safar de eso, Pero no puedo más!— Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

“No le pongan de más. Conozo a otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina su no es el más”, agregó. No le Pongan de más, Conozo otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina su no es el más!— Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

Chávez interactuó con algunos internautas y en los comentarios de su tuit siguió hablando de la situación y aclaró que el hecho pasó hace un tiempo. “No fue ahora. Ya pasó y solo aclaré una duda”. Ante algunos comentarios de usuarios incrédulos, la modelo manifestó tener pruebas. Yo tengo pruebas 🙌— Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

Incluso la chilena publicó la fotografía de un artículo del diario británico ‘The Sun’ y escribió: “The Sun siempre supo que fue verdad”. @thesun siempre supo que fue verdad! pic.twitter.com/2Ij7uzt71I— Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

Este encuentro se habría en 2015 cuando CR7 era jugador del Real Madrid y recién finalizaba su relación con la modelo Irina Shayk. Ya en 2016 conoció a su actual pareja Georgina Rodríguez.

