Georgina Rodríguez habló de más en su serie y detalló en qué parte de su mansión tuvo sexo con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha acaparado todos los reflectores en las últimas semanas debido al estreno de la segunda temporada de su reality show en Netflix. La modelo reveló en uno de los capítulos finales un lugar de su mansión en el que terminó teniendo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo.

Finalizando la segunda temporada de ‘Soy Georgina’, se puede ver en uno de los capítulos a la ahora modelo e influencer cenar con su círculo social más íntimo al que denominó como “Las Queridas”. Mientras comen y charlan, la española decidió mostrar fotos de la remodelación de su casa en Madrid.

Fue en ese momento cuando intercambiando puntos de vista de los diferentes lujos que gozaba la propiedad, hablaron sobre el spa. La modelo mencionó que tal y como se ve en uno de los capítulos de su serie, cuando se tatuó los brazos no podía mojarlos. En medio de la explicación, terminó confesando este episodio de su intimidad.

“Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa”, empezó relatando. “Estaba súper rallada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los coj**** de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo”‘, narró Rodríguez.

La anécdota no pasó desapercibida y su amigo Iván lanzó un comentario sarcástico al respecto con el que Georgina confesaría todo. “El amor lo podríais haber hecho en la cama, no en el spa”, dijo el también colaborador en el canal Telecinco.

“No, lo hicimos allí”, dijo Gio. Rápidamente Ivana, hermana de la modelo le preguntó sobre este asunto. “¿Hicisteis el amor en el spa?”. Verbalmente no hubo contestación, pero la joven de 28 años se delató al sonrojarse y dejar escapar una risa nerviosa.

“Uy, ¿y esa risa?…”; Se ha puesto nerviosa”, fueron los comentarios que surgieron tras la confirmación de la anécdota. Esta segunda temporada del reality cuenta con seis episodios en los cuales Cristiano Ronaldo aparece escasamente en dos de ellos.

Sigue leyendo:

· Georgina Rodríguez dijo que no le regalará más autos lujosos a Cristiano Ronaldo

· Georgina Rodríguez rompe en llanto al recordar la muerte de su hijo: “El peor momento de mi vida”

· Daniella Chávez prometió revelar video sexual con Cristiano Ronaldo si su equipo en Chile logra ser campeón

**