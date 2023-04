Seguidores defiende al Dalái Lama, acusan que se malinterpreta la cultura tibetana y una broma

Luego de que el líder religioso tibetano Dalái Lama causara indignación alrededor del mundo por un video en el que besa a un niño y le pide que le chupe la lengua, algunos de sus seguidores salieron en su defensa.

Seguidores del Dalái Lama recurrieron al internet y en específico a las redes sociales para argumentar que las críticas procedían de occidentales que malinterpretan la cultura tibetana.

Según el Instituto de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de California en Berkeley, sacar la lengua a otra persona se considera un signo de respeto o afirmación en la cultura de la región.

“Hoy en día, la expresión de las emociones y los modales se ha fundido y occidentalizado. Introducir la narrativa de otras culturas, costumbres e influencia social sobre el género y la sexualidad para interpretar la forma de expresión tibetana es atroz”, tuiteó el activista tibetano Namdol Lhagyari acompañando su mensaje con un video de una escena de la película “Siete años en el Tibet” donde tibetanos saludan al protagonista mostrando su lengua.

Expression of emotions and manners today has been melted together and become vividly westernised. Bringing in narrative of other cultures, customs and social influence on gender and sexuality to interpret Tibetan way of expression is heinous. 1/3 pic.twitter.com/heFDSEmVlp — Namdol.Lhagyari ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་སྒྲོལ། (@namdol_lhagyari) April 10, 2023

También argumentan que fue una broma

Lhagyari agregó que ese incidente protagonizado por el líder religioso se está usando como arma política: “Resulta intrigante y muy inquietante para mí individualmente ver cómo se ha utilizado este tema como arma política y se ha escandalizado para satisfacer a diversos sectores del mundo”, expresó en otro tuit.

Finalmente, dijo que no debía disculparse por el comportamiento juguetón de su líder: “Con el debido respeto, no veo la necesidad de disculparme por el comportamiento juguetón y desenfadado de Su Santidad el 14º. @DalaiLama es aplaudido en todo el mundo”, añadió.

Por su parte Dawa Tsering, diputado del Parlamento tibetano en el exilio, dijo a Asian News International (ANI) que la petición del DaláiLama para que el menor de edad le chupara la lengua se trató de una broma y que los asistentes al evento donde de presentó el incidente lo vieron así.

“En el templo del Dalái Lama, un niño le preguntó si podía abrazar al Dalái Lama y le dijo que sí, después le pidió un beso y el Dalái Lama le dio un beso, entonces bromeando el Dalái Lama dijo ‘puedes chuparme la lengua’. Así que eso fue parte de una broma o simplemente un juego con el niño, así que no deberíamos ir más allá” dijo Dawa Tsering. #WATCH | At Dalai Lama's temple, a child asked him if he could hug Dalai Lama & he said yes, then he asked for a kiss & Dalai Lama did a kiss, then jokingly Dalai Lama said "you can suck my tongue". So that was a part of a joke or just a play with the kid, so we should not go… pic.twitter.com/UXDrzKlakG— ANI (@ANI) April 10, 2023

