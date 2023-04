SZA y sus 5 modelitos que elevaron la temperatura en Instagram

El nombre de la cantante estadounidense SZA encabeza cada vez más titulares gracias al éxito rotundo que ha obtenido con su más reciente material discográfico, así como la lista de conciertos que ha realizado en Estados Unidos.

Dicho reconocimiento en la escena musical es proporcional a su crecimiento en redes sociales, pues actualmente cuenta con una comunidad digital que asciende a los 16 millones de seguidores.

Es a través de plataformas como Twitter e Instagram que la famosa ha logrado mantener una conexión con sus fanáticos, pues muestra su día a día por medio de fotografías y videos que además dejan ver sus gustos e intereses.

Es así como SZA se ha coronado no solo como una estrella en ascenso, también en todo un ícono de la moda. Gracias a sus extravagantes looks se ha robado las miradas de millones y ha demostrado que aparte de talentosa, cuenta con una belleza inigualable. ¡Aquí te mostramos sus looks de impacto!

Glamourosa para toda ocasión

Vaya sorpresa causó la intérprete al compartir una publicación en la que dio cátedra de estilo y confianza en un modelito que se abrazó a cada curva de su cuerpo. Además de su corte ceñido, la pieza dio mucho de qué hablar por el diseño que mostraba una silueta femenina sin “censura”.

Figura de impacto

SZA se sumó al grupo selecto de famosas que son imagen de la marca de ropa interior ‘Skims’, fundada por socialité y empresaria Kim Kardashian. A esta lista pertenecen celebridades como Megan Fox, Rosalía y por supuesto, Kendall y Kylie Jenner. La primera campaña de la cantante la dejó ver en un sensual conjunto color nude que dejó a la vista sus atributos.

Mirada coqueta

Fiel a su personalidad extravagante y sin miedo al qué dirán, la famosa presumió el look que portó para los Premios Grammy 2023. Para dicha ocasión eligió un mini vestido negro de tiras que se enroscaron a lo largo de su silueta y evidenciaron sus atributos.

Selfie atrevida

“Era de villana”, escribió SZA para acompañar un conjunto de selfies con las que dejó con la boca abierta a su comunidad digital. Y es que además de lucir un peinado y maquillaje impecables, derrochó sensualidad en un vestido estilo camisero con aberturas.

Billboard Queen

Además de romper récords con su música, SZA se ha convertido en todo un ícono de la moda, y su más reciente portada en Billboard combinó estas dos pasiones en un solo lugar. Dicha publicación la dejó ver protagonizando la portada de la más reciente edición en un atuendo digno de pasarela que evidenció su cinturita de avispa, ¡increíble!

Seguir leyendo:

• Shakira sorprende con un video en el que aparece triste, trapeando el piso y haciendo playback del tema “Kill Bill” de SZA

• Por qué Sephora cerrará por medio día todas sus tiendas en Estados Unidos