Tiroteo afuera de funeraria en Washington D.C. deja varios heridos

Autoridades en Washington D.C. alertaron de un tiroteo ocurrido frente a una funeraria ubicada al noreste de la ciudad donde se reportan varios heridos.

Fue a través de las redes sociales que las autoridades del Departamento de Policía de la ciudad precisaron que los disparos se registraron en el 4000 de Benning Road.

“Alerta: Investigación de tiroteo en la cuadra 4000 de Benning Road NE. NO TOME MEDIDAS LLAME AL 911”, señala en twitter.

Alert: Shooting Investigation in the 4000 block of Benning Road NE. DO NOT TAKE ACTION CALL 911 — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 11, 2023

De acuerdo con los primeros reportes el tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 hora local cerca de la funeraria Stewart Funeral Home sin conocerse hasta el momento las causas que lo propició. Heavy police presence outside Stewart Funeral Home on the 4000 bl. of Benning NE. Multiple shots fired, says @DCPoliceDept. One man is walking around with a t-shirt covered in blood. A white sheet’s covering something in the distance too, but I can’t definitively say what. @wusa9 pic.twitter.com/Xf8YCHDa4a— John Henry (@JohnHenryWUSA) April 11, 2023

Informes extraoficiales señalan que tres personas resultaron heridas mientras que las autoridades continúan inspeccionando la zona para dar con el responsable.

