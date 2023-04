Usando sostén de hilos Camila Sodi enciende las redes al mostrarse esquiando

Foto: Daniel Muños for NETFLIX / Getty Images

Camila Sodi siempre tiene ideas originales para sorprender a sus seguidores en Instagram, y ahora ha causado sensación con su más reciente video, en el que aparece esquiando en Aspen (uno de sus lugares favoritos para vacacionar), pero lo hizo usando un sostén de hilos con el que lució sus atributos a muy bajas temperaturas.

La bella actriz mexicana de 36 años también posó como toda una modelo con su inusual y sexy atuendo, siempre luciendo muy sonriente. Ella escribió junto a las fotografías que publicó en esa red social el mensaje: “Esquí de primavera” 🎿🌈☀️❄️🪺🌱 View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

Camila está muy contenta con los resultados de la serie “Sin huellas”, que protagoniza junto con Carolina Yuste y que se estrenó en Amazon Prime Video hace algunas semanas. Ella también compartió los mejores momentos detrás de cámaras, dejando ver que se divirtió mucho durante las grabaciones: “Los hicimos reír ? 🤪 (mi inspiración fue Groucho Marx) Yo sólo quiero decirle a toda la gente involucrada que son los más talentosos y que los quiero un montón!” View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

